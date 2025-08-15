В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
Экс-профессора МГТУ Кибальченко осудили за убийство зятя
Бывшего преподавателя МГТУ имени Баумана Александра Кибальченко признали виновным в организации убийства по найму, сообщили в Московском областном суде.
Суд признал Кибальченко виновным статье об организации убийства по найму, передает ТАСС.
Его приговорили к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима.
