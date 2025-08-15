Экс-профессора МГТУ Кибальченко осудили за убийство зятя

В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»

Депутат Бурляев заявил, что закон о традиционных ценностях заставит по-новому смотреть на «Брата»

Tекст: Евгения Караваева

Этот закон – первый шаг к переосмыслению отношения к криминальному кино и сериалам, включая «Брат» и «Бригаду», считает депутат, передает Ura.ru.

Ранее депутат Елена Драпеко высказала мнение, что фильмы Алексея Балабанова могут быть запрещены, если не соответствуют закону о защите традиционных ценностей. Она отметила целесообразность проверки кинолент 1980-х и 1990-х годов на предмет согласия с действующими культурными нормами.

Позже в беседе с 360.ru Драпеко уточнила, что реальных предложений о запрете фильмов Балабанова не поступало. Парламентарий объяснила, что речь шла лишь о необходимости установить возрастные ограничения для каждого произведения режиссера, а обсуждение касалось только картины «Груз 200».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума приняла закон о блокировке фильмов против ценностей России.