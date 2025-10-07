НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Жительницу Ленобласти задержали за попытку заказать убийство мужа
В Ленинградской области женщину обвинили в приготовлении к заказному убийству супруга
Пятидесятишестилетняя жительница Ленинградской области передала деньги «киллеру» за убийство мужа, но была задержана в ходе оперативного эксперимента.
Правоохранители задержали женщину в Ленинградской области, передает РИА «Новости». По данным следствия, подозреваемая решилась на преступление из-за личной неприязни к супругу и начала искать исполнителя убийства за денежное вознаграждение.
Сотрудники ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области провели оперативный эксперимент с участием «киллера», которому женщина в городе Тосно передала аванс, предоставила сведения о муже и его образе жизни, а также потребовала предъявить фото «трупа» в качестве доказательства исполнения заказа.
Встреча между женщиной и подставным исполнителем состоялась шестого октября, когда тот показал ей сфабрикованную фотографию. После этого подозреваемая была задержана сотрудниками полиции и следственного комитета. В отношении нее возбуждено уголовное дело за приготовление к покушению на убийство по найму.
В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отмечают в следственных органах.
