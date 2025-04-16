Арестованы заказчик и исполнитель убийства криминального авторитета под Туапсе

Tекст: Алексей Дегтярев

Убийство произошло 11 апреля, мужчину застрелили возле бассейна, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Согласно версии следствия, 46-летний местный житель решил избавиться от соседа, с которым у него был давний бытовой конфликт. Заказчик предложил своему 44-летнему знакомому выполнить убийство, пообещав ему легковой автомобиль в награду. Также он снабдил исполнителя огнестрельным оружием.

Убийца проник во двор жертвы в селе Дзеберкой и убил его двумя выстрелами.

Местонахождение исполнителя установили 13 апреля, через некоторое время его задержали. Организатор преступления покинул регион, однако позднее был пойман в Ленинградской области.

Источник агентства сообщил, что погибший был криминальным авторитетом по имени Арсен, известным по прозвищу «Красноярский».

В феврале в Москве правоохранители задержали женщину, подозреваемую в попытке «заказать» мужа, она за исполнение своего заказа предложила 5 млн рублей.