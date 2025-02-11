В Москве задержали женщину за попытку заказного убийства мужа

Tекст: Алексей Дегтярев

Женщина, согласно версии следствия, обратилась в детективное агентство для сбора информации о своем супруге, находящемся с ней в бракоразводном процессе, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В ходе личной встречи женщина предложила агенту совершить убийство мужа за денежное вознаграждение. Детектив, действуя в рамках оперативного эксперимента, согласился на предложение и сообщил о происходящем в правоохранительные органы.

На протяжении нескольких встреч и телефонных разговоров заказчица передала агенту 1 млн рублей в качестве аванса и получила ложную информацию о подготовке убийства. В феврале 2025 года она передала детективу оставшуюся сумму, полагая, что преступление совершено.

Заказное убийство удалось предотвратить, а женщина была задержана. С ней проводятся следственные действия.

В 2021 году в Москве осудили местную жительницу Ольгу Тузову за убийство супруга, с которым они разводились, также осудили нанятых ею убийц.