В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
В Москве арестовали зарубившего человека топором мужчину
Подозреваемого в убийстве человека топором из-за спора о квартире в столице поместили под стражу, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.
Действия обвиняемого переквалифицировали на статью «Убийство, совершенное из корыстных побуждений», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что подозреваемый атаковал хозяина квартиры с топором. Он нанес ему не меньше 15 ударов, после чего расчленил тело, упаковал в сумки и выбросил в безлюдных местах.
Мужчина пояснил, что убил человека, чтобы завладеть его квартирой.
Ранее жительница Красноярского края зарубила трехлетнюю дочь топором и чуть не убила еще одну из-за обиды на мужа, уличенного в измене.