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    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    5 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    31 декабря 2024, 06:26 • Новости дня

    Апелляционный суд утвердил приговор Панину за оправдание терроризма

    Апелляционный суд подтвердил заочный приговор Панину за оправдание теракта

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор Алексею Панину, обвиняемому в оправдании терроризма, оставив приговор без изменения, включая шесть лет колонии.

    Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актеру Алексею Панину, передает РИА «Новости». Панин обвиняется в публичном оправдании терроризма. Как сообщил источник агентства, «приговор оставлен без изменения».

    Ранее Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима. Также на три года ему запретили администрировать интернет-ресурсы. Срок его наказания связан с размещением в октябре 2022 года в Telegram-канале сообщений, оправдывающих теракт на Крымском мосту.

    Панин находится в международном розыске. Его имя внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом. Максимальное наказание по его статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг включил актера Алексея Панина в список террористов и экстремистов. Расследование дела в отношении Панина об оправдании терроризма завершено, о чем сообщили в прокуратуре Москвы. Во 2-м Западном окружном военном суде вынесен заочный приговор Панину по этому делу.

    29 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау

    Депутат Журавлев: Украинские дроны спровоцировали крушение самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines под Актау в Казахстане, следовавшего из Баку в Грозный, была вызвана действиями украинских дронов, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

    В интервью с RT депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал мнение, что аварийная ситуация с самолетом, следовавшим рейсом Баку – Грозный и потерпевшим крушение у города Актау, была спровоцирована украинскими дронами. Он отметил, что без их участия самолет благополучно приземлился бы в пункте назначения.

    Журавлев предложил включить это происшествие в список военных преступлений киевского режима. Он считает важным задать вопросы не только Владимиру Зеленскому и его команде, но и тем, кто снабжает Украину вооружениями, включая США, которые разрешают украинским вооруженным силам наносить удары по российской территории.

    Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    В Росавиации сообщили, что обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета у Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов, что вынудило объявить план «Ковер» в аэропорту чеченской столицы.

    Напомним, в среду пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане.

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    29 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Российские войска освободили Новотроицкое в ДНР
    Российские войска освободили Новотроицкое в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад, а также бригад морской пехоты, теробороны и нацполиции Украины около Красноармейска, Зари, Воздвиженки, Дзержинска, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Песчаного в ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять бронемашин, пять пикапов, 155-мм польскую самоходную артустановку Krab, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

    Подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Тихим в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 40 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 152-мм пушку «Гиацинт-С» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных бригад, а также бригад теробороны и нацгвардии возле Куньего, Западного, Двуречной, Глушковки, Петропавловки, Лозовой в Харьковской области, Ямполя и Торского в ДНР. Отражены четыре контратаки вооруженных формирований ВСУ.

    Потери противника при этом составили до 420 военнослужащих, бронетранспортер, британская 155-мм самоходная артустановка Braveheart и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция РЭБ  «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад и бригады теробороны в районах Дальнего, Миньковки, Островского, Янтарного, Разлива, Часова Яра и Курахово в ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, танк, пикап, британская 155-мм гаубица FH-70, американское 105-мм орудие М119 и РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны у Равнополя и Зеленого Поля в ДНР. Отражены две контратаки штурмовых групп противника, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, американская 155-мм самоходная артустановка Paladin, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 152-мм орудие Д-20.

    Накануне российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР. Ранее на этой неделе освобождены населенный пункт Гигант и Новый Труд в ДНР, а также ВС РФ освободили Сторожевое.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    29 декабря 2024, 18:26 • Новости дня
    Российские бойцы обратились к сбросившим украинский флаг в Работино солдатам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие обратились к солдатам ВСУ, которые сбросили украинский флаг с дрона на позиции под Работино в Запорожской области, назвав это действие бесполезным, сообщили военкоры.

    Российские военнослужащие обратились к солдатам Вооруженных сил Украины после инцидента, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской весны».

     Украинские солдаты сбросили флаг своей страны на позиции российских войск в районе села Работино в Запорожской области.

    «Вэсэушники, вам не надоело еще свои тряпки везде с дронов разбрасывать?» – говорится в сообщении.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Работино с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

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    30 декабря 2024, 06:34 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира»

    Лавров заявил об отказе России участвовать в «саммите мира» и следить за Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Россия не будет принимать участие в «саммите мира», передает ТАСС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даже в случае получения приглашения, Россия не планирует участвовать.

    «Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – заявил Лавров.

    Глава МИДа также подчеркнул, что российская сторона не следит за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, считая их несерьезными.

    «Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, – отметил российский министр.

    Лавров отметил, что Киев не отменил задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 года и вывода российских войск. «Эта задача фигурирует в «формуле Владимира Зеленского», – пояснил он. Министр добавил, что Россия не верит заявлениям, а опирается на факты, особенно касающиеся киевского режима.

    Первая конференция по Украине прошла в Швейцарии в июне, где Россия не была приглашена. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция завершилась провалом, а итоговое коммюнике не поддержала ни одна из стран БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что конференция по Украине, организованная в Швейцарии, не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при этом Россия даже не была приглашена.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором он использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung написала, что странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, предполагающую проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.

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    28 декабря 2024, 18:57 • Новости дня
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Молдавии Дорин Речан пригрозил судом Газпрому за прекращение газоснабжения с 1 января из-за задолженности «Молдовагаза».

    Речан отметил, что правительство Молдавии внимательно изучит юридические возможности для защиты своих интересов, передает ТАСС. В числе возможных мер он назвал обращение в международный арбитраж, чтобы добиться компенсации за экономические потери, которые будут вызваны отключением газа. По мнению Речана, действия Газпрома ставят под угрозу безопасность молдавских граждан.

    «Сегодня Газпром уведомил свою дочернюю компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок природного газа с 1 января. <…> Правительство тщательно проанализирует юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить наши национальные интересы и добиться компенсации в связи с решениями Кремля, которые повлекут экономические потери и ставят под угрозу безопасность молдавских граждан», – говорится в заявлении премьера в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России).

    Речан также подчеркнул, что не признает имеющийся долг перед Газпромом за поставленное топливо.

    В субботу Газпром сообщил о решении с 1 января 2025 года ограничить поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки. До этого Газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря.

    Партия социалистов Молдавии выступила с требованием о немедленном созыве заседания правительства из-за решения Газпрома прекратить поставки газа в страну.

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    29 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Гатилов: Трюк с конференцией по Украине в Швейцарии провалился
    Гатилов: Трюк с конференцией по Украине в Швейцарии провалился
    @ The Canadian Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том, что Россия даже не была приглашена.

    Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что попытка организовать мирную конференцию по Украине в Швейцарии не удалась, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что мероприятие не учитывало интересы всех сторон конфликта, несмотря на заявления Москвы о готовности к переговорам и компромиссам. Швейцария же была выбрана для придания конференции нейтрального статуса, но этот ход не оправдался.

    «Никакого диалога, учета мнений и законных интересов всех сторон конфликта даже не подразумевалось, хотя мы не раз заявляли о  готовности к переговорам и компромиссам по Украине с учетом сложившихся реалий, прежде всего, «на земле», в то время, как Киев отказывался от любых здравых начинаний. Выбор же Швейцарии в качестве места проведения этой встречи был призван придать ей некий «нейтральный» статус. Однако этот трюк явно не сработал», – отметил он.

    Россия, по словам Гатилова, не получила приглашение на конференцию и даже в случае его получения не согласилась бы участвовать. Представитель России считает, что мероприятие организовали западные страны для склонения стран мирового большинства к своим ультимативным подходам.

    Первый саммит по Украине прошел 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В нем приняли участие более 90 стран и восемь организаций, однако ряд государств не подписали итоговое коммюнике.

    В Кремле считают, что попытки найти пути выхода из украинского конфликта без участия России нелогичны. Украинская сторона продолжает отказываться от переговоров с Россией, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На Украине законодательно запрещены переговоры с Россией.

    Президент России Владимир Путин ранее предложил мирные инициативы, которые включают прекращение огня после вывода украинских войск из новых российских регионов и отказ Киева от вступления в НАТО. Также в списке условий – демилитаризация, денацификация и снятие санкций против России. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Украиной. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что предложения Москвы по урегулированию остаются в силе, но пока переговоры с Украиной невозможны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Швейцарию, запланированный на 16 октября, был отменен по форс-мажорным причинам без уточнения деталей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором тот использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине, запланированного Киевом.

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    29 декабря 2024, 07:58 • Новости дня
    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины

    Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине

    Лавров назвал условия для переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины должны учитывать реальную ситуацию «на земле», а также вестись с целью устранения первопричин кризиса, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Судя по тому, что мы видим и читаем, Киев и Запад начали обсуждать возможность некоего прекращения огня и перемирия, чтобы получить передышку и во время нее повысить военный потенциал ВСУ, а затем возобновить усилия по нанесению России «стратегического поражения», – заявил министр.

    Лавров подчеркнул, что такой путь является тупиковым. Российские подходы к урегулированию конфликта, озвученные президентом России Владимиром Путиным, включают принятие обязательств по правам русскоязычных граждан и признание территориальных реалий. Министр подчеркнул, что только выполнение этих предложений позволит достичь долгосрочных и справедливых договоренностей, передает РИА «Новости».

    Также речь идет о «демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО»

    «Мы готовы к переговорам, но они должны быть нацелены на устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», – сказал Лавров.

    Лавров отметил, что у США есть рычаги для начала переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон мог бы прекратить поставки оружия Киеву и возобновить переговорный процесс, если бы действительно хотел положить конец конфликту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что траектория мирного процесса по украинскому кризису не нащупывается из-за позиции киевского режима.

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    28 декабря 2024, 17:30 • Новости дня
    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    @ Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром с 1 января следующего года ограничит поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки, сообщили в российском холдинге.

    Это решение принято из-за систематического невыполнения молдавской стороной своих обязательств по оплате за поставки газа, что является существенным нарушением условий контракта, пояснили в Газпроме, передает ТАСС.

    В уведомлении от 28 декабря, направленном в адрес «Молдовагаз», Газпром указывает на регулярное неисполнение платежных обязательств по действующему контракту. Газпром подчеркнул, что ограничения будут действовать до тех пор, пока компания не уведомит молдавскую сторону об изменении в условиях поставок.

    В субботу газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря. Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа для обеспечения энергетической безопасности региона.

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    28 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    @ Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines совершил аварийную посадку под Актау из-за внешнего физико-технического воздействия в небе над Россией, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    По информации пресс-службы азербайджанского лидера, Алиев сообщил Путину, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента самолет полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане. Алиев подчеркнул, что только благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Алиев ранее сообщил, что для расследования авиакатастрофы создана международная группа. Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    30 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Новооленовку в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанесли значительные потери противнику и отразили многочисленные контратаки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отражая их контратаки.

    Как указали в пресс-службе, на Харьковском направлении подразделения «Север» нанесли поражение формированиям теробороны в населенных пунктах Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы. Противник потерял до 65 военных, бронемашину и другую технику.

    Кроме того, подразделения «Запад» улучшили позиции, нанесли потери противнику в районах Двуречная, Западное, Глушковка и других. Поражение было нанесено нескольким механизированным и штурмовым бригадам ВСУ, а также отражены восемь контратак, уточнили в ведомстве.

    В Донецкой Народной Республике подразделения «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли урон живой силе и технике ВСУ в районах Дальнее, Часов Яр и других. Потери украинских войск составили более 295 военнослужащих и ряд техники, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, силы России также атаковали объекты энергетики, военные аэродромы, склады и пункты управления ВСУ. Системами противовоздушной обороны сбито 65 беспилотников и четыре снаряда HIMARS.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российский FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.

    Ранее российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР, а также военнослужащие успешно форсировали реку Волчья в Харьковской области, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления.

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    29 декабря 2024, 20:34 • Новости дня
    Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, осужденный за покушение на сбыт наркотиков, погиб в зоне СВО, сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

    Смирнов сообщил, что погиб бывший футболист московского «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев, передает РИА «Новости».

    Бугаев провел семь матчей за сборную России, включая два на чемпионате Европы 2004 года. Он завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет.

    Прикубанский райсуд Краснодара арестовал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева в ноябре 2023 года по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков и сопротивлении полиции, а также признал его виновным в попытке сбыта наркотиков и приговорил к 9,5 годам в колонии строгого режима.

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    29 декабря 2024, 10:52 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания передававшего Киеву фото объектов ТЭК россиянина
    ФСБ показала кадры задержания передававшего Киеву фото объектов ТЭК россиянина
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ России опубликовала видеоряд с задержанием россиянина, подозреваемого в государственной измене – он передавал фотографии объектов ТЭК украинской разведке.

    ФСБ опубликовала видео задержания, а также видео допроса, на котором задержанный признался в содеянном, передает ТАСС.

    Задержанный признался в том, что в мае текущего года получил задание от украинской военной разведки на сбор информации о нефтебазах в Московской области.

    Он заявил, что 30 июня передал эту информацию украинской стороне для использования против безопасности России. Мужчина осознает, что своими действиями совершил государственную измену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала россиянина 1983 года рождения за передачу фотографий объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья военной разведке Украины.

    На этой неделе сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, связанный с поездкой в Белгородскую область для сбора данных о ВС России.

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    28 декабря 2024, 12:06 • Новости дня
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, отметив необходимость безоговорочной поддержки населения, сообщает агентство DPA.

    Мерц выразил мнение, что отправка немецких военных на Украину в рамках урегулирования конфликта должна быть согласована с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, вопрос о присутствии военных ФРГ на Украине может быть обсужден, если страна потребует гарантий безопасности после заключения мира.

    Однако, по мнению Мерца, для этого необходим безоговорочный мандат от граждан Германии, которого в настоящее время нет.

    «Я бы хотел, чтобы такой мандат был согласован с Москвой», – заявил Мерц.

    Он также отметил, что Германия не станет стороной конфликта на Украине, и выразил несогласие с позицией канцлера Олафа Шольца, который отказывается предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц обвинил лидера ХДС Фридриха Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    28 декабря 2024, 13:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»

    Эксперт Анпилогов: Тактика «химического пояса» ВСУ с военной точки зрения неэффективна

    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»
    @ Pia Bayer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тактика «химического пояса» неэффективна. Обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия. В то же время провокации возможны, и нашим военным надо быть к ним готовыми, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, тактика «химического пояса», разработанная Киевом и Западом, предполагает подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий.

    «Фактически тактика «химического пояса» применяется противником с 2022 года», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». В качестве примера он привел события, которые происходили при наступлении российских войск на Северодонецк и Рубежное – большие центры химической промышленности.

    «Так, предприятие «Заря», которое расположено в Рубежном, было фактически «заминировано» ВСУ – в производственном дворе противник разместил цистерны с аммиаком. Подрыв этих емкостей приводил к тому, что облако токсичных компонентов двигалось по направлению к российским позициям. Цель состояла в том, чтобы замедлить продвижение нашей армии», – отметил собеседник.

    «Уже тогда стало понятно, что никакие сопутствующие жертвы среди мирного населения, никакое соблюдение международных конвенций не стоит во главе угла для украинской стороны. Они воспринимают жителей этих населенных пунктов не как своих, а как «живой щит», который может быть использован для замедления ВС России», – акцентировал эксперт.

    Как указал специалист, ВСУ используют широкий спектр токсичных химикатов. «Среди них – уже упомянутый мной аммиак. Формально он не относится к химическому оружию, а является промышленным химическим соединением. Это едкое вещество сильно раздражает органы дыхания, глаза и кожу, а при высоких концентрациях способно привести к летальному исходу», – уточнил Анпилогов.

    Также он упомянул синильную кислоту. «При высоких температурах она быстро разлагается. То есть ее использование ограничено. Тем не менее это гораздо более серьезный яд, нежели аммиак. При большой концентрации синильная кислота приводит к параличу дыхательных органов и к очень быстрой смерти», – продолжил аналитик.

    Вместе с тем, по оценкам спикера, практика «химического пояса» военным образом абсолютно неэффективна. «Во-первых, у наступающих российских бойцов есть возможность использовать индивидуальные средства защиты. Кроме того, в бронетехнике установлены фильтры, которые позволяют улавливать токсичные вещества. Таким образом, их негативное влияние на организм человека купируется», – пояснил он.

    «Во-вторых, обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия», – считает Анпилогов. В то же время он делает оговорку: провокации возможны, и российским военным нужно быть к ним готовыми. «Подобная тактика ВСУ может быть применена в центрах химической промышленности. Там либо уже находятся емкости с химвеществом, либо есть средства и пути для их заброса», – рассуждает эксперт.

    Ожидать же осуждения таких деяний со стороны международных организаций не приходится, добавил Анпилогов. «Украина станет громогласно заявлять, что действия российских войск якобы привели к утечке промышленных химикатов. А вопросом о том, насколько нужна та же синильная кислота в каких-либо производственных циклах, задаваться никто не станет», – отметил он.

    «При этом многие из промхимикатов являются прекурсорами – веществами, используемыми для синтеза химического оружия и находящимися в так называемых списках наблюдения ОЗХО. Их использование надо соответствующим образом протоколировать», – напомнил специалист. Однако ОЗХО, как указал эксперт, реагирует на нарушения со стороны Киева предельно невнятно.

    «Организация закрывает и, я думаю, продолжит закрывать глаза на любые действия Украины, связанные с использованием этих веществ как напрямую, так и в качестве прекурсоров для производства более серьезных видов химического оружия», – заключил Анпилогов.

    Ранее МИД сообщил о разработанной Киевом и Западом тактики «химического пояса». Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск.

    «С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте ведомства. По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. МИД подчеркнул, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    По данным министерства, в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной. Киевская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих. Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин. Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства – члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО, наряду с другими специализированными многосторонними структурами, в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

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    29 декабря 2024, 20:41 • Новости дня
    Рогов: Клещи вокруг гарнизона ВСУ в Великой Новоселке сжимаются

    Tекст: Мария Иванова

    Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на запорожской линии фронта находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка оказался в сложной ситуации, сообщает РИА «Новости». Рогов заявил, что «клещи» вокруг гарнизона ВСУ сжимаются, и части украинских сил находятся в полуокружении. По его словам, российские войска контролируют подступы к поселку как с востока, так и с севера, продолжая окружение с юга и запада.

    Ранее Рогов отмечал, что основной маршрут снабжения ВСУ в Великой Новоселке был перерезан, из-за чего украинским силам пришлось использовать менее подходящие проселочные дороги для доставки боеприпасов и резервов.

    Великая Новоселка, расположенная на времевском направлении запорожской линии фронта, находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). В этом населенном пункте расположен крупный командный и логистический центр ВСУ, что делает его стратегически важным объектом в текущем конфликте.

    Ранее стало известно, что ВСУ в Великой Новоселке трижды запрашивали эвакуацию, но командование отказало.

    Российские войска улучшили свои позиции в районе поселка Великая Новоселка на Времевском направлении; свыше ста украинских военных оказались в окружении южнее поселка.

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