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Суд обязал Панина выплатить долг по кредиту умершей матери
Алексей Панин должен погасить 167 тыс рублей долга по карте матери и госпошлину
Алексей Панин, признанный иноагентом, был обязал судом оплатить 167 тыс. рублей долга по кредитной карте своей умершей матери, а также госпошлину в 4,5 тыс. рублей.
Как передает РИА «Новости», суд обязал актера Алексея Панина, признанного иностранным агентом, погасить долг в размере 167 тыс. рублей по кредитной карте его покойной матери Татьяны Власовой. В августе 2019 года Власова оформила кредитную карту с лимитом в 170 тыс. рублей, однако после ее смерти в 2021 году долг по карте не был погашен.
Суд удовлетворил иск банка о взыскании задолженности с Панина, как наследника, обязав его выплатить долг, а также расходы на госпошлину в 4,5 тыс. рублей. От уплаты процентов суд актера освободил.
Согласно данным судебных приставов, Панин имеет задолженности по кредитам на сумму более 411 тыс. рублей, а также исполнительный лист от 3 февраля 2025 года с задолженностью в 2355 рублей и сбором в 1 тыс. рублей.
Актер, уехавший в США, неоднократно высказывался против спецоперации России и был замешан в различных скандалах. В мае 2023 года его объявили в розыск за оправдание терроризма, а позже внесли в перечень террористов и экстремистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во 2-м Западном окружном военном суде вынесли заочный приговор актеру Алексею Панину по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил Панина в список террористов и экстремистов. Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор Панину, оставив его без изменений, включая шесть лет колонии.