И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.9 комментариев
На вечеринке в Подмосковье два человека отравились насмерть
Двое гостей подмосковной вечеринки насмерть отравились неизвестным веществом
Празднование дня рождения в подмосковном Солнечногорске завершилось трагедией: участники застолья получили тяжелейшую интоксикацию невыясненным препаратом.
Трагедия разыгралась в коттеджном поселке Бакеево во время праздничного застолья, передает РЕН ТВ.
«Инцидент произошел в ночь на 27 июня в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Бакеево. Всего в результате происшествия пострадали восемь человек», – рассказал источник телеканала.
До приезда врачей на месте скончались 26-летние Тимур О. и Миразбек О. Оставшихся шестерых гостей экстренно доставили в больницы с диагнозом острого перорального отравления.
В тяжелом состоянии находятся 20-летняя Алиса П. и двое молодых людей около 25 лет, личности которых устанавливаются. Еще трое участников праздника пребывают в состоянии средней тяжести.
Сейчас территорию осматривают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты устанавливают точные обстоятельства случившегося и выясняют природу смертельного вещества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня россиянка впала в кому на Бали после местного вина.
В декабре прошлого года следователи занялись расследованием массового отравления с тремя погибшими в подмосковном пансионате.