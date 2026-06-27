Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?3 комментария
Армия Израиля заявила о ликвидации племянника Исмаила Хании в Газе
В секторе Газа убит заместитель командира элитного подразделения ХАМАС Валид Хания, руководивший проникновением боевиков на израильскую территорию осенью 2023 года, сообщила Армия обороны Израиля.
Армия обороны Израиля заявила об устранении Валида Хании, передает РИА «Новости». Он приходился племянником бывшему главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании и считался одним из ключевых участников атаки седьмого октября 2023 года.
«В четверг ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала... Валида Ханию, заместителя командира подразделения «Нухба» в военном крыле ХАМАС... Валид Хания был племянником Исмаила Хании, бывшего главы политического бюро ХАМАС», – говорится в сообщении для прессы.
Известно, что ликвидированный командир лично руководил прорывом боевиков на израильскую территорию и участвовал в нападении.
В июле 2024 года в Тегеране погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.
В сентябре того же года израильские военные ликвидировали командира спецподразделения «Нухба».
Позднее службы безопасности Израиля подтвердили смерть нового лидера движения Яхьи Синвара в секторе Газа.