Направленные на сохранение пенсионных льгот законопроекты внесли в регионах

Еще ряд российских регионов внесли на рассмотрение региональных парламентов законопроекты, направленные на сохранение льгот гражданам предпенсионного возраста в рамках реализации инициатив президента Владимира Путина.

В частности, законодательное собрание Иркутской области намерено закрепить за жителями региона право на получение льгот: женщинами – с 55 лет, мужчинами – с 60 лет. Льготы касаются коммунальных платежей и стоимости проезда. Инициатива потребует внесения изменений в 13 региональных законов.

С соответствующей инициативой, как сообщает НТВ, выступили депутаты от «Единой России». Во вторник фракция провела свое заседание, после чего внесла предложение в региональный парламент.

Аналогичные предложение выдвинули и депутаты Еврейской автономной области, а также Сахалинской областной Думы. Представители фракции «Единой России» на Сахалине провели брифинг, в рамках которого рассказали об изменениях, которые предстоит внести в сахалинское законодательство для сохранения и расширения списка льгот для людей старшего возраста, сообщает SakhalinMedia.

Цель законодательных инициатив заключается в том, чтобы региональные меры социальной поддержки устанавливались для сахалинцев и курильчан не при выходе на пенсию по старости, а сохранялись на прежнем возрастном уровне – по достижению конкретного возраста. Для Сахалинской области это 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Руководитель фракции Александр Ивашов также добавил, что поправки коснутся, в том числе, закона о транспортном налоге. До этого пенсионеры были освобождены от налога, теперь льготы по налогу начнутся при достижении женщинами 50 и мужчинами 55 лет.

«Это только первый пакет законопроектов. В целом нам надо внести соответствующие поправки примерно в 50 областных законов. И сделать это предельно правильно, а главное – быстро. Чтобы уже ко второму чтению законопроекта об изменениях пенсионного законодательства в Государственной думе, все областные законы были приведены в надлежащий вид, начали работать и наши граждане не пострадали», – заявил председатель постоянного комитета по социальной политике Виталий Гомилевский.

Правительство Московской области также внесло в законы о социальной поддержке граждан изменения, согласно которым действующие в Подмосковье льготы будут распространяться на людей предпенсионного возраста: для женщин – с 55 лет, мужчин – с 60 лет, сообщает телеканал 360.

Поправки разработаны для установления на переходный период (с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года) людям предпенсионного возраста мер соцподдержки, аналогичных мерам для пенсионеров. Бюджет региона предусматривает 617,96 млн рублей на эти цели.

Напомним, в понедельник, 3 сентября, на рассмотрение региональных парламентов начали вносить проекты законов, направленные на сохранение льгот гражданам предпенсионного возраста в рамках реализации инициатив президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года. Также глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста.

В Госдуме сообщили, что реализация предложений президента Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе потребует порядка 3,6 трлн рублей до 2034 года.

Позже в правительстве разъяснили порядок выхода россиян на пенсию.