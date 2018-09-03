В регионах начали вносить законопроекты, направленные на сохранение пенсионных льгот

Взгляд
3 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:41  |  vz.ru
Разделы

Чем грозит мировой экономике ультиматум Трампа

США могут похоронить ВТОФото: Denis Balibouse/Reuters
Президент США Дональд Трамп выставил к ВТО целый ряд претензий. Он требует исключительного отношения к своей стране, пригрозив выходом из Всемирной торговой организации. Не лукавит ли американский президент, говоря о плохом обращении с Америкой? И что ждет мировую торговлю и Россию, если Трамп выполнит свою угрозу? Подробности...
Перейти а раздел…

В Тюмени случился школьный бум

1 сентября в тюменские школы пошло рекордное число - 201 тысяча детей, радуется Александр МоорФото: Правительство Тюменской области
В День знаний – 1 сентября – в Тюменской области открылись сразу три новые школы. От супергимназии на 1200 ребят в столице региона – до сельских. Вместе с Александром Моором, и.о. губернатора Тюменской области, спецкор газеты ВЗГЛЯД посетил все три, узнал, как в селе взращивают интеллигенцию и почему вакансии воспитателей в детсадах стали популярны среди мужчин. Подробности...
Перейти а раздел…

Дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России

Российские космические аппараты нуждаются в защите не только от метеоритов, но и от халатности работников космической отраслиФото: Олег Урусов/РИА Новости
В разгерметизации МКС винили метеорит, но оказалось, что проблема находится на Земле. Дело в производственном браке и в вопиющем непрофессионализме работников космической отрасли, и это уже не первый подобный случай. Как минимизировать «человеческий фактор», способный поставить под вопрос технологический прорыв страны? Подробности...
Перейти а раздел…

Новыми именами бригад ВСУ Порошенко шлет сигнал Москве, Минску и Будапешту

Переименование бригад ВСУ следует в русле украинских попыток заиметь собственную воинскую славу, никак не связанную с «совками и москалями»Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Сразу нескольким бригадам ВСУ присвоены почетные звания с потерей советских регалий и закреплением новых – в духе «самостийности». В ряде случаев это похоже на анекдот, но главнокомандующий Петр Порошенко вполне серьезен в намерении воспеть «боевой путь украинцев» и в очередной раз уколоть Москву, а заодно белорусов, поляков, венгров, чехов и словаков. Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Эпоха легенд ушла – и слава Богу!

Антон Крылов, журналист
Кобзон был настоящей легендой, но стал ею очень давно, а других на горизонте не видно. Это совсем не означает, что нам нужно грустить по ушедшей «эпохе легенд». Возможно, нам стоит бояться ее возвращения. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Массовый культ поклонников бога по имени «Успешный Успех»

Елена Жосул, советник председателя Синодального информационного отдела
Менеджеры бизнес-школы, которая привозила в Россию Роббинса, накануне обрывали мой мобильный с иеговистской страстью. Ну кто-нибудь из маститых религиоведов уже проанализирует его, в конце-то концов? Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Война без правил у российских границ

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы как-то привыкли считать, что бесцеремонная линия Запада в отношении Украины с середины 2000-х годов стала результатом недооценки того, насколько серьезной окажется российская реакция. А почему бы не предположить, что это не так? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трамп подталкивает Европу дружить с Путиным

    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

    Заявление Путина по пенсионным изменениям

    Обсуждение: 25 комментариев
      Перейти а раздел…

      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
      Подробности...

      Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко

      В ДНР после гибели Александра Захарченко возник кризис власти. Кроме врио главы Дмитрия Трапезникова сразу несколько человек могут претендовать на этот пост. Одним из них слывет бывший секретарь Совбеза Александр Ходаковский, который после ухода в оппозицию не скрывал своих амбиций
      Подробности...

      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Патриарх Варфоломей назвал «вмешательство» Москвы в дела Киева «неканоническим»
          Задержанный за убийство полицейского в метро Москвы изменил показанияНовак счел нецелесообразной поставку нефтепродуктов БелоруссииПрезидент ВТБ оскорбительно высказался об экс-главе МИД БританииАнонсированы испытания российского ракетного «Царь-двигателя»
          В ДНР заявили о подготовке Киева к наступлениюПесков ответил Макрону по поводу «мечты Путина»Украина засекретила предложения по прекращению ж/д сообщения с РоссиейСменился лидер рейтинга российских миллиардеров
          В разработках Маска нашли советские технологииТимошенко призвала официально объявить конфликт в Донбассе войнойФСБ обозначила подозреваемых в организации убийства ЗахарченкоВ Кремле высказались о попытках разведки США вербовать граждан России

          Главная тема


          Россияне поменяли свое отношение к кредитам

          патриотический угар


          Фильм о высадке на Луну оказался «пощечиной американскому обществу» и «подарком для России»

          дело скрипаля


          Лавров снял шляпу перед британскими дипломатами

          иностранная военная база


          Порошенко предложил Раде исключить из конституции Украины положение о ЧФ в Крыму

          «Саша, брат»


          Сурков обратился к Захарченко «как к живому»

          «подлое убийство»


          Поклонская назвала имя убийц Захарченко

          бесшумная стрельба


          В США оценили «одну из самых смертоносных» российскую снайперскую винтовку

          «бандитская природа»


          «Гниющую в центре Европы» Украину назвали страной-террористом

          свержение асада


          Опубликована секретная директива ООН по Сирии

          Похвала Маккейну


          Сергей Худиев: Вера, которую утверждал сенатор, разрушается самими американскими элитами

          «миссионерская позиция»


          Андрей Тесля: Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации

          Миграционный кризис


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Макрону пока не особенно удалось убедить датчан в том, что их нет

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          В регионах начали вносить законопроекты, направленные на сохранение пенсионных льгот

          3 сентября 2018, 18:46

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          На рассмотрение региональных парламентов начали вносить проекты законов, направленные на сохранение льгот гражданам предпенсионного возраста в рамках реализации инициатив президента России Владимира Путина.

          Так, соответствующий законопроект внесен в Волгоградскую областную думу. Он будет рассмотрен на первом заседании осенней сессии, которое назначено на сентябрь 2018 года.

          Власти Волгоградской области обещают сохранить и доработать льготы для граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Там добавили, что этот вопрос был рассмотрен на оперативном совещании под руководством главы региона.

          Бочаров уточнил, что речь идет о мерах социальной поддержки для льготных категорий граждан в части оплаты коммунальных услуг, обеспечений льготного проезда, адресного социального пособия и ежемесячных денежных выплат.

          В комитете социальной защиты населения Волгоградской области пояснили, что подготовленные поправки в социальный кодекс и ряд региональных законодательных актов позволят людям старшего поколения пользоваться действующими льготами в полном объеме.

          «Так, мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины в возрасте 55 лет вне зависимости от получения статуса «пенсионер» сохранят право на возмещение расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, льготный проезд и адресное социальное пособие, а также на обеспечение слуховыми аппаратами и протезно-ортопедическими изделиями. При предоставлении льгот будут учитываться критерии адресности и нуждаемости», – сообщил представитель комитета.

          Региональные льготы для лиц предпенсионного возраста планируют сохранить и депутаты Владимирской области. Как сообщила ТАСС зампредседателя заксобрания Владимирской области Ольга Хохлова, поправку о сохранении льгот для 55-60-летних внесут на ближайшем заседании законодательного собрания региона.

          В качестве примера успешного действия региональной программы Хохлова отметила льготы, действующие в области для ветеранов труда, которых во Владимирском регионе проживает порядка 110 тыс. «Здесь и льготы на коммунальные услуги, и доплата по газификации домовладений, и поддержка некоторых медицинских услуг», – отметила Хохлова. Кроме того, Владимирская область стала одним из немногих субъектов, власти которого материально поощряют семьи, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет.

          Сохранить региональные льготы для пенсионеров собираются и в Ульяновской области. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, соответствующий законопроект внес глава региона Сергей Морозов. Законопроект планируется рассмотреть 6 сентября.

          По данным пресс-службы, для ветеранов труда области сохранится ежемесячная выплата, а также компенсация половины стоимости коммунальных услуг и проезда. Льготы также сохранятся и для других категорий граждан, в частности, ветеранов боевых действий, ветеранов творческой профессии, педагогов, проживающих в сельской местности.

          По словам председателя комитета по бюджету и экономической политике заксобрания Валерия Малышева, на финансирование мер поддержки граждан пенсионного и предпенсионного возраста в бюджете текущего года заложено более 2,6 млрд рублей. В 2019 все действующие социальные выплаты будут не только сохранены, но и проиндексированы.

          В свою очередь, глава законодательного собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев напомнил, что парламентариям также предстоит принять поправки в закон, предусматривающий бесплатное предоставление земли многодетным семьям, а также завершить работы над проектом регионального закона «О наказах избирателей». «У меня нет сомнений, что весь пакет законов, закрепляющих право жителей области пользоваться региональными мерами социальной поддержки, будет принят», – подчеркнул Бакаев.

          В Тамбовской области прошло заседание фракции «Единой России», на котором члены партии поддержали решение президента страны Владимира Путина о сохранении региональных льгот для людей старшего возраста. Секретарь Тамбовского регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин сообщил, что для сохранения пакета льгот жителям старшего возраста нужно изменить некоторые областные законы.

          Для 55-60-летних в Тамбовской области действовало более 10 мер поддержки: льготы на проезд, лекарства, оплату ЖКУ и взносы на капитальный ремонт, выплата компенсаций, медицинское обслуживание, денежные выплаты и другие меры. Фракция планирует выступить за сохранение этих льгот для людей предпенсионного возраста на заседании Тамбовской областной думы 19 сентября, сообщает местное издание «Тамбовский курьер».

          Депутаты фракции «Единая Россия» в Бурятии внесли на обсуждение законопроект о сохранении льгот. Как пояснили инициаторы законопроекта, документ разработан в целях совершенствования механизмов предоставления мер социальной поддержки женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет.

          Уточняется, что речь идет о сохранении ежемесячных выплат ветеранам труда Республики Бурятия, 50%-й льготе на оплату стоимости проезда на электричках в период с 1 апреля по 31 октября, а также на перелеты на местных воздушных линиях, сообщает местное издание burunen.ru.

          В пресс-службе Тюменского регионального отделения «Единой России» сообщили, что фракция внесла в региональный парламент проект закона о сохранении мер социальной поддержки для людей предпенсионного возраста. Его рассмотрят на заседании 20 сентября, тогда же планируется и опубликовать закон. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

          Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор ранее сообщил, что в регионе будут сохранены все действующие меры социальной поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин – 60 лет, в том числе налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте и другие виды поддержки.

          Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин сообщил, что депутаты Рязанской областной думы внесли на рассмотрение несколько поправок, касающихся сохранения региональных льгот для пенсионеров. По его словам, сегодня из регионального бюджета получают льготы около 180 тыс. человек, в частности ветераны труда и жители области, достигшие 55-60 лет. «Это льготы на транспортный налог, плату за коммунальные услуги для работников социальных учреждений, на проезд в транспорте и многое другое», – добавил Фомин.

          Глава Марий Эл Александр Евстифеев высказался за сохранение льгот 55-60-летним. Он отметил, что пожилым жителям республики необходимо сохранить существующие в Марий Эл льготы, а также ежемесячные выплаты и доплаты за ЖКХ и проезд в общественном транспорте. «Речь идет о социальных льготах и выплатах, которые действуют в республике. В связи с предстоящим изменением российского законодательства и у нас в республике стоит задача приведения законодательства до уровня, гарантирующего соблюдение социальных льгот, лицам достигшим 55-летнего возраста у женщин и 60-летнего возраста у мужчин. Поэтому перед государственным собранием стоит задача активной законотворческой работы по тому, чтобы эти льготы были в республике сохранены в полном объеме», – приводит его слова местное издание «Медиапоток».

          На прошлой неделе президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года. Также глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста.

          В Госдуме сообщили, что реализация предложений президента Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе потребует порядка 3,6 трлн рублей до 2034 года.

          Позже в правительстве разъяснили порядок выхода россиян на пенсию.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............