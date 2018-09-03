В регионах начали вносить законопроекты, направленные на сохранение пенсионных льгот

На рассмотрение региональных парламентов начали вносить проекты законов, направленные на сохранение льгот гражданам предпенсионного возраста в рамках реализации инициатив президента России Владимира Путина.

Так, соответствующий законопроект внесен в Волгоградскую областную думу. Он будет рассмотрен на первом заседании осенней сессии, которое назначено на сентябрь 2018 года.

Власти Волгоградской области обещают сохранить и доработать льготы для граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Там добавили, что этот вопрос был рассмотрен на оперативном совещании под руководством главы региона.

Бочаров уточнил, что речь идет о мерах социальной поддержки для льготных категорий граждан в части оплаты коммунальных услуг, обеспечений льготного проезда, адресного социального пособия и ежемесячных денежных выплат.

В комитете социальной защиты населения Волгоградской области пояснили, что подготовленные поправки в социальный кодекс и ряд региональных законодательных актов позволят людям старшего поколения пользоваться действующими льготами в полном объеме.

«Так, мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины в возрасте 55 лет вне зависимости от получения статуса «пенсионер» сохранят право на возмещение расходов на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, льготный проезд и адресное социальное пособие, а также на обеспечение слуховыми аппаратами и протезно-ортопедическими изделиями. При предоставлении льгот будут учитываться критерии адресности и нуждаемости», – сообщил представитель комитета.

Региональные льготы для лиц предпенсионного возраста планируют сохранить и депутаты Владимирской области. Как сообщила ТАСС зампредседателя заксобрания Владимирской области Ольга Хохлова, поправку о сохранении льгот для 55-60-летних внесут на ближайшем заседании законодательного собрания региона.

В качестве примера успешного действия региональной программы Хохлова отметила льготы, действующие в области для ветеранов труда, которых во Владимирском регионе проживает порядка 110 тыс. «Здесь и льготы на коммунальные услуги, и доплата по газификации домовладений, и поддержка некоторых медицинских услуг», – отметила Хохлова. Кроме того, Владимирская область стала одним из немногих субъектов, власти которого материально поощряют семьи, прожившие в браке 50, 60 и 70 лет.

Сохранить региональные льготы для пенсионеров собираются и в Ульяновской области. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, соответствующий законопроект внес глава региона Сергей Морозов. Законопроект планируется рассмотреть 6 сентября.

По данным пресс-службы, для ветеранов труда области сохранится ежемесячная выплата, а также компенсация половины стоимости коммунальных услуг и проезда. Льготы также сохранятся и для других категорий граждан, в частности, ветеранов боевых действий, ветеранов творческой профессии, педагогов, проживающих в сельской местности.

По словам председателя комитета по бюджету и экономической политике заксобрания Валерия Малышева, на финансирование мер поддержки граждан пенсионного и предпенсионного возраста в бюджете текущего года заложено более 2,6 млрд рублей. В 2019 все действующие социальные выплаты будут не только сохранены, но и проиндексированы.

В свою очередь, глава законодательного собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев напомнил, что парламентариям также предстоит принять поправки в закон, предусматривающий бесплатное предоставление земли многодетным семьям, а также завершить работы над проектом регионального закона «О наказах избирателей». «У меня нет сомнений, что весь пакет законов, закрепляющих право жителей области пользоваться региональными мерами социальной поддержки, будет принят», – подчеркнул Бакаев.

В Тамбовской области прошло заседание фракции «Единой России», на котором члены партии поддержали решение президента страны Владимира Путина о сохранении региональных льгот для людей старшего возраста. Секретарь Тамбовского регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин сообщил, что для сохранения пакета льгот жителям старшего возраста нужно изменить некоторые областные законы.

Для 55-60-летних в Тамбовской области действовало более 10 мер поддержки: льготы на проезд, лекарства, оплату ЖКУ и взносы на капитальный ремонт, выплата компенсаций, медицинское обслуживание, денежные выплаты и другие меры. Фракция планирует выступить за сохранение этих льгот для людей предпенсионного возраста на заседании Тамбовской областной думы 19 сентября, сообщает местное издание «Тамбовский курьер».

Депутаты фракции «Единая Россия» в Бурятии внесли на обсуждение законопроект о сохранении льгот. Как пояснили инициаторы законопроекта, документ разработан в целях совершенствования механизмов предоставления мер социальной поддержки женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет.

Уточняется, что речь идет о сохранении ежемесячных выплат ветеранам труда Республики Бурятия, 50%-й льготе на оплату стоимости проезда на электричках в период с 1 апреля по 31 октября, а также на перелеты на местных воздушных линиях, сообщает местное издание burunen.ru.

В пресс-службе Тюменского регионального отделения «Единой России» сообщили, что фракция внесла в региональный парламент проект закона о сохранении мер социальной поддержки для людей предпенсионного возраста. Его рассмотрят на заседании 20 сентября, тогда же планируется и опубликовать закон. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор ранее сообщил, что в регионе будут сохранены все действующие меры социальной поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин – 60 лет, в том числе налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте и другие виды поддержки.

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин сообщил, что депутаты Рязанской областной думы внесли на рассмотрение несколько поправок, касающихся сохранения региональных льгот для пенсионеров. По его словам, сегодня из регионального бюджета получают льготы около 180 тыс. человек, в частности ветераны труда и жители области, достигшие 55-60 лет. «Это льготы на транспортный налог, плату за коммунальные услуги для работников социальных учреждений, на проезд в транспорте и многое другое», – добавил Фомин.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев высказался за сохранение льгот 55-60-летним. Он отметил, что пожилым жителям республики необходимо сохранить существующие в Марий Эл льготы, а также ежемесячные выплаты и доплаты за ЖКХ и проезд в общественном транспорте. «Речь идет о социальных льготах и выплатах, которые действуют в республике. В связи с предстоящим изменением российского законодательства и у нас в республике стоит задача приведения законодательства до уровня, гарантирующего соблюдение социальных льгот, лицам достигшим 55-летнего возраста у женщин и 60-летнего возраста у мужчин. Поэтому перед государственным собранием стоит задача активной законотворческой работы по тому, чтобы эти льготы были в республике сохранены в полном объеме», – приводит его слова местное издание «Медиапоток».

На прошлой неделе президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года. Также глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста.

В Госдуме сообщили, что реализация предложений президента Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе потребует порядка 3,6 трлн рублей до 2034 года.

Позже в правительстве разъяснили порядок выхода россиян на пенсию.