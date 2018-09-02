Подсчитана стоимость предложенных Путиным смягчений пенсионных изменений

Реализация предложений президента Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе потребует порядка 3,6 трлн рублей до 2034 года, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, в пределах шестилетнего периода – до 2024 года – на это потребуется более 750 млрд рублей. На более плавный переход к изменениям пенсионной системы в ближайшие два года будет направлено 511 млрд рублей, передает ТАСС.

Депутат рассказал, что в федеральном бюджете на ближайшие годы для обеспечения более мягких пенсионных изменений планируется трансфер в Пенсионный фонд России 500 млрд рублей.

В среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года. Кроме того, Путин считает необходимым добавить 25% к пенсиям жителей сел, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет. Также он предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста.

Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

Позже в правительстве разъяснили порядок выхода россиян на пенсию.