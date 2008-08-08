Голикова разъяснила порядок выхода россиян на пенсию

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, комментируя новые изменения в пенсионное законодательство по итогам предложений Владимира Путина рассказала, по какому графику россияне будут выходить на пенсию в ближайшие несколько лет.

«Если человек достигает пенсионного возраста в январе 2019 года, то по предложению правительства он должен был выходить в январе 2020 года, а получит такое право со льготой с 1 июля 2019 года», – заявила вице-премьер.

«Это будет означать, что на протяжении всего периода с 1 июля до 1 января он может оформлять пенсию тогда, когда посчитает нужным. Тоже самое касается тех граждан, которые должны были выйти в 2020 году. Они также получают право выйти на полгода раньше», - добавила Голикова.

Однако полугодичная льгота распространяется только на тех граждан, которые должны были выйти на пенсию в 2020 и 2022 годах.

В то же время мужчины 1961, 1962 и 1963 годов рождения, которые должны были выйти на пенсию в 2022, 2023 и 2024 годах – станут пенсионерами в 2024, 2026 и 2028 годах соответственно. Это же касается и женщин, родившихся в 1966, 1967 и 1968 годах.

Вице-премьер также рассказала, что все инициативы президента «обеспечены государственными гарантиями: законом о федеральном бюджете, законом о бюджете Пенсионного фонда, законом о бюджете Обязательного медицинского страхования».

В качестве примера она привела сохранение льгот по уплате налога на имущество и земельного налога для людей предпенсионного возраста (с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин), которые обойдутся бюджету за 10 лет в 31,4 млрд рублей.

«Если мы в десятилетнем периоде посчитаем, потому что переходный период составляет 10 лет, то налог на имущество - это будет 23,9 млрд, по земельному налогу - 7,5 млрд, то есть 31,4 млрд. Но мы здесь цифры будем еще уточнять», – приводит слова ТАСС.

Кроме того, вице-премьер рассказала, что пенсионные изменения позволят индексировать пенсии выше уровня инфляции, благодаря чему «к 2024 году средний размер пенсии составит чуть больше двадцати тысяч рублей».

При этом Голикова призвала не путать понятия переходного льготного периода, срок которого составит 10 лет, и предпенсионного возраста, который, по предложению Владимира Путина, наступает за 5 лет до выхода на пенсию.

«Например, льготный переходной период, который составляет 10 лет, касается льгот по земельному налогу, по налогу на недвижимость и по тем льготам, которые устанавливают субъекты РФ. А вот льготы по предпенсионному возрасту, например, касаются программ переподготовки и пособий по безработице», – заявила Голикова газете ВЗГЛЯД.

Напомним, в среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призвал установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет. Он также предложил добавить 25% к пенсиям жителей сел, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет.

Кроме того, глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, и призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.