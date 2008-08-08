В Кремле высказались о попытках разведки США вербовать граждан России

В последние годы Соединенные Штаты грубо работают по линии своей разведки, пытаются вербовать российских граждан, что свидетельствует о попытках Вашингтона вмешаться во внутренние дела страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Дело в том, что действительно Соединенные Штаты Америки в последние годы очень грубо порой работают по линии своей разведки, пытаясь вербовать граждан России, оказывать на них моральное и иное давление», – приводит его слова РИА «Новости».

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать сообщения американской прессы о неудачных попытках спецслужб США завербовать российского бизнесмена Олега Дерипаску. Сообщалось, что в вербовке участвовал автор так называемого досье на Дональда Трампа.

Песков сказал, что такие сообщения «заставляют задуматься о многом». «В то же время, это то, что является очевидным фактом практики со стороны Соединенных Штатов в последнее время», – сказал он.

По словам представителя Кремля, возможные попытки завербовать таких бизнесменов, как Дерипаска, являющихся крупными акционерами и руководителями огромных бизнес-структур и производственных процессов, где заняты десятки и сотни тысяч людей, в том числе в «достаточно чувствительных сферах российской экономики», красноречиво свидетельствуют о попытках вмешательства во внутренние дела России.

Добавим также, в феврале прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что попытки завербовать российских дипломатов, в том числе в Европе и США, не прекращаются, они имели место даже в лучшие времена отношений России и Запада.

Министр рассказывал о том, как в 2016 году американские спецслужбы пытались завербовать советника-посланника посольства России в Вашингтоне, по уровню это второй человек в посольстве, что является беспрецедентным.