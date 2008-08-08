Лавров заявил о формировании конфликта на Украине администрацией Обамы

Конфликт на Украине сформировала администрация экс-президента США Барака Обамы, нынешние власти сохраняют его в разогретом состоянии, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО.

«Это касается и урегулирования международных кризисов, международных конфликтов: будь то на Ближнем Востоке, на севере Африки, на Украине – конфликт, который США, в общем-то, при администрации Обамы активно сформировали и сохраняют сейчас в разогретом состоянии, прежде всего чтобы у нас, на наших границах, были раздражители», – сказал он, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гражданская война на Украине продолжается, несмотря на хрупкое перемирие.