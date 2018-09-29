Французский «суперкоп» с уверенностью назвал убийц Захарченко

Бывший офицер национальной жандармерии Франции, снайпер из охраны генерала Шарля де Голля, один из создателей французского антитеррора и эксперт в этой области Поль Барриль, которого в СМИ прозвали «французским суперкопом», рассказал, кто может стоять за убийством лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко.

В интервью британской газете The Guardian Барриль рассказал, что его приглашали в Донецк для консультаций Александра Захарченко по вопросам охраны и личной безопасности, однако прежде чем это произошло, главу ДНР убили.

На вопрос о том, есть ли у него предположения о том, кто стоит за убийством главы провозглашенной республики, Барриль ответил уверенно: «Я знаю, кто убил Александра Захарченко в Донецке. Это сделал 3-й полк специальных операций военной разведки Украины. Обучение проводили американские инструкторы в Хмельницком учебном центре, одной из их баз на Украине».

Поль Барриль подчеркнул, что Североатлантический альянс ведет прокси-войну против России в Донбассе. Украина, по его словам, служит натовской марионеткой, «но Донецк на стороне России». «Глава ДНР Александр Захарченко был сторонником Москвы и близким сторонником (президента России Владимира) Путина», – сказал французский эксперт.

По его словам, с 2014 года в Донбассе действуют различные западные спецслужбы. По данным Барриля, в апреле 2014 года под вымышленным именем в Киев приезжал глава Центрального разведуправления США Джон Бреннан, который давал указания по проведению евромайдана.

«И теперь у них там инструкторы ЦРУ, канадцы тоже. Они предпринимают конкретные действия по разгрому Донецкой республики», – сказал Барриль. Он отметил, что на Украине есть силы, противостоящие России, а убийством лидера Донбасса они нанесли «болезненный удар» по России, пусть и не напрямую.

Французский эксперт рассказал, что годы войны в Чечне американские инструкторы обучали террористов устанавливать взрывчатку на фонарных постах, используя электросеть как детонатор. «Когда российская армия и танки оказывались на дороге, террористы нажимали на кнопку. Взрывы били по российской технике и персоналу в радиусе нескольких метров. Это застало русских врасплох, потому что эти скрытые бомбы просто не в российской военной «ДНК». Но таких очень много в Америке», – сказал Барриль.

По словам, самыми передовыми минами-ловушками в мире обладают ЦРУ и «Зеленые береты» (силы специального назначения армии США). «И в ресторане «Сепар» – это «подпись» английской или американской работы», – подчеркнул Барриль. По его словам, те, кто устанавливал бомбу в Донецке, были обучены инструкторами ЦРУ, поскольку «умные бомбы» – их почерк.

Французский эксперт уверен, что для устранения Захарченко американцы или британцы использовали «местного крота», помогавшего группе, в задачу которой входила установки мины-ловушки. Он подчеркнул, что Париж работает в рамках «нормандской четверки» для урегулирования ситуации в Донбассе, а Вашингтон и Лондон тем временем разжигают на Украине новую войну.

Барриль сообщил, что собирается съездить в Донецк для встречи с Денисом Пушилиным, врио главы провозглашенной ДНР, чтобы передать ему детали того, что ему известно о гибели Захарченко.

Напомним, 31 августа в донецком кафе «Сепар» случился взрыв бомбы, в результате чего погиб глава ДНР Александр Захарченко.