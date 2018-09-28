Украинская полиция рассказала свою версию нападения на храм УПЦ МП

В Нацполиции Украины утверждают, что представители «Правого сектора*» не нападали на Свято-Троицкий украинский храм в поселке Богородчаны.

«В 14.15 в полицию поступило сообщение от жителя пгт Богородчаны на линию «102» о том, что неизвестные лица пытаются захватить Митрополичьи палаты в церкви Московского патриархата. Для выяснения конфликтной ситуации на место происшествия выехали сотрудники групп реагирования патрульной полиции», – сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Правоохранительные органы считают, что причиной конфликта стала передача комиссией Богородчанского районного совета и администрации имущественного комплекса памятника архитектуры – Митрополичьих палат Доминиканского монастыря – на баланс музыкальной школы.

В полиции сообщили, что против передачи выступил представитель УПЦ Московского патриархата, который обратился с заявлением в полицию.

«В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Сведения по данному факту полицией зарегистрированы в установленном порядке и проводится проверка. Сейчас других причин конфликта, в том числе на межконфессиональной почве, не установлено», – добавили в полиции.

Там также подтвердили, что двое человек получили травмы в ходе конфликта. «Одному из них диагностирован ушиб мягких тканей надбровной области головы, другому – растяжение связки локтевого сустава», – сказали в ведомстве.

Ранее в пятницу сообщалось, что члены радикальной организации «Правый сектор» захватили Свято-Троицкий украинский храм в поселке Богородчаны и ранили двух прихожан.