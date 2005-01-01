Националисты захватили украинский храм и ранили двух прихожан

Члены радикальной организации «Правый сектор*» захватили Свято-Троицкий украинский храм в поселке Богородчаны и ранили двух прихожан, сообщает информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Сегодня, 28 сентября 2018 года, около 13.00 радикалы из «Правого сектора*» в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви. Взломали двери, разбили окна и избили верующих. Один из мужчин получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар», – приводит ТАСС слова УПЦ МП.

После изгнания прихожан из церкви захватчики поменяли замки. Как сообщают очевидцы, «ситуация на месте происшествия остается напряженной».

Ранее управляющий делами УПЦ Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний рассказывал, что за последние четыре года радикалы захватили около 50 храмов.

Весной батальоны «Айдар» и «Азов» напали на Свято-Успенский храм в селе Птичье Ровенской области и заставили верующих покинуть церковь под прицелом.

Угрозы захвата святынь все чаще звучат на Украине. Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел сообщил о беспокойстве за судьбу Киево-Печерской лавры. УПЦ МП заявила о готовности верующих защищать лавру.