В УПЦ МП заявили о готовности верующих защищать Киево-Печерскую лавру

Православные верующие готовы защищать Киево-Печерскую лавру от новых провокаций и нападений националистов, сказал управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Митрополит подчеркнул, что вероятность захвата Лавры существует. Он напомнил, что за последние четыре года путем захватов с помощью или при поддержке радикально настроенных сил, таких как «Правый сектор*» (организация, запрещенная в России), «Свобода» и им подобным, у УПЦ МП было отобрано около 50 храмов, главным образом, на Западной Украине, передает ТАСС.

По мнению владыки Антония, в настоящее время ситуация обострилась в связи с утверждениями о начале создания новой автокефальной церкви на Украине. Он отметил, что о возможном захвате Киево-Печерской лавры не раз говорил глава непризнанного «Киевского патриархата» Михаил Денисенко (Филарет).

«Если раньше эти захваты и вовсе были незаконными и, тем не менее, имели место быть, то теперь можно с высокой степенью вероятности полагать, что после возможного получения Томоса эта противоправная тенденция приобретет гораздо большие масштабы», – сказал митрополит.

Он выразил уверенность, что в этой ситуации верующие будут пытаться защищать свои храмы и в особенности Киево-Печерскую лавру.

Вместе с тем, митрополит сказал, что Украинская православная церковь Московского патриархата готова к диалогу с Константинопольской церковью, несмотря на ее антиканонические действия – назначение посланников в Киев для создания некой независимой церковной структуры.

Он отметил, что решение Синода Русской православной церкви приостановить отношения с Константинопольским патриархатом показывает принципиальное несогласие с неканоническими действиями Константинополя, а также сохраняет возможность для диалога и свидетельствует о готовности решать этот вопрос. По его словам, украинские СМИ, напротив, стараются убедить зрителей, что РПЦ якобы самоизолируется.

«Нет, Русская церковь не самоизолируется. Наоборот, она демонстрирует открытость к решению этого вопроса», – добавил митрополит.

Он сказал, что создание новой автокефальной церкви на Украине, куда войдут представители раскольнических структур, приведет к разделению украинского народа и обострит гражданское противостояние.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявлял, что на Украине звучат угрозы захвата «московских» святынь.