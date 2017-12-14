Батальоны «Айдар» и «Азов» захватили храм Московского патриархата

Бойцы батальонов «Айдар» и «Азов», выступающие на стороне Украинской православная церкви так называемого Киевского патриархата, напали на Свято-Успенский храм в селе Птичье Ровенской области.

Захват произошел вечером в понедельник, после того, как появилась информация об официальном снятии ареста с храма.

«Верующих УПЦ под прицелом заставили покинуть храм. Около 23.50 в храм приехали машины с бойцами «Айдара» и «Азова» и с их помощью раскольники за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ храма, угрожая оружием», – сообщается на сайте Ровенской епархии.

Прихожане назвали событие террористическим актом. У храма дежурило два наряда полиции, но сотрудники правопорядка не стали пресекать действия злоумышленников.

В январе 2017 года на Успенский храм нападали около 50 сторонников так называемого Киевского патриархата, пострадал один человек.

Напомним, в декабре 2015 года вокруг этого храма развернулся серьезный конфликт. Тогда при поддержке «Правого сектора*» атаковала этот храм. В январе 2016 года Ровенский городской суд вынес решение об аресте здания Успенского храма в селе Птичья, в котором находятся верующие Украинской православной церкви Московского патриархата.

Этот храм УПЦ КП требовала передать под свою юрисдикцию. При этом методы убеждения использовались крайне неоднозначные: верующих били палками, радикалы применяли «коктейли Молотова», перцовый газ.