Батальоны «Айдар» и «Азов» захватили храм Московского патриархата

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3 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 16:29  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Американец «рассекретил» российский военный технополис

Еще в феврале президенту Владимиру Путину были продемонстрированы возможности будущего анапского технополиса «Эра»Фото: kremlin.ru
Россия возвращается к советской практике «закрытых» военных городов, предположило авторитетное американское издание. Так там оценили планы российского Минобороны по созданию первого военного технополиса на Черном море. Однако российские эксперты уверены, что возврата к практике ЗАТО не будет. Но саму идею создания военных технополисов они оценивают неоднозначно. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

Екатерина Смолякова, политолог
В результате информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает проблема: как защитить своих детей от того, что они будут воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию? Подробности...
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Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кому выгодно» – важный, хотя и не определяющий принцип. Люди иногда делают невыгодные им вещи. Но обычно политики действуют рационально. Какую пользу и выгоду мог бы извлечь Путин из отравления Скрипалей? Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

Игорь Молотов, писатель, публицист
Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор. Дипломатия выглядит анахронизмом. В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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          Батальоны «Айдар» и «Азов» захватили храм Московского патриархата

             3 апреля 2018, 14:44
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алексей Ласнов

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          Бойцы батальонов «Айдар» и «Азов», выступающие на стороне Украинской православная церкви так называемого Киевского патриархата, напали на Свято-Успенский храм в селе Птичье Ровенской области.

          Захват произошел вечером в понедельник, после того, как появилась информация об официальном снятии ареста с храма.

          «Верующих УПЦ под прицелом заставили покинуть храм. Около 23.50 в храм приехали машины с бойцами «Айдара» и «Азова» и с их помощью раскольники за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ храма, угрожая оружием», – сообщается на сайте Ровенской епархии.

          Прихожане назвали событие террористическим актом. У храма дежурило два наряда полиции, но сотрудники правопорядка не стали пресекать действия злоумышленников.

          В январе 2017 года на Успенский храм нападали около 50 сторонников так называемого Киевского патриархата, пострадал один человек.

          Напомним, в декабре 2015 года вокруг этого храма развернулся серьезный конфликт. Тогда при поддержке «Правого сектора*» атаковала этот храм. В январе 2016 года Ровенский городской суд вынес решение об аресте здания Успенского храма в селе Птичья, в котором находятся верующие Украинской православной церкви Московского патриархата.

          Этот храм УПЦ КП требовала передать под свою юрисдикцию. При этом методы убеждения использовались крайне неоднозначные: верующих били палками, радикалы применяли «коктейли Молотова», перцовый газ.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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