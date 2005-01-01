В Китае назвали три военные технологии, которые Россия никогда не продаст

У России есть три важнейшие военные разработки, которые Москва не будет продавать, считает китайское издание Jinri Toutiao.

Москва – один из крупнейших экспортеров оружия и военных технологий в мире – «ни при каких обстоятельствах не продаст» как минимум три свои разработки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Jinri Toutiao.

Прежде всего, это технология производства атомных подводных лодок. Как отмечает издание, еще в период СССР у Москвы «не было конкурентов в этой сфере».

В частности, издание пишет о шумоподавлении в подлодках. «Так, атомные подводные лодки проекта 955 «Борей» водоизмещением 24 тыс. тонн производят шума всего лишь на 108 децибел. Эта технология позволяет атомным субмаринам, этим морским убийцам, стать еще неприметнее», – пишет издание.

В число ценных российских технологий китайское издание отнесло и ракетный комплекс «Сармат», который не только обладает огромной убойной силой, но может «преодолевать самые серьезные средства ПВО». В частности, за счет орбитальной атаки.

Третьей ценной разработкой стала технология производства авиадвигателей. «Можно сказать, что российские разработки в этой сфере уже опередили время», – считает автор статьи.

Именно эту технологию, уточняют в издании, стремится получить Китай, так как это является «слабым звеном» ВПК страны.

Напомним, после учений «Восток – 2018» в Хорватии отмечали, что российская армия преобразилась.

В США говорили, что не способны противостоять российскому гиперзвуковому оружию.