В Хорватии восхитились преображением российской армии

Современные Вооруженные силы России не имеют ничего общего с армией, унаследованной Москвой от Советского Союза, это было продемонстрировано на учениях «Восток – 2018», пишет одна из ведущих хорватских газет Večernji List.

Автор статьи напоминает, что в начале 90-х российским военным было даже нечего есть, армия приходила в упадок, что показала первая война в Чечне. Теперь же Россия «снова превратилась в мировую державу в полном смысле этого слова», передает РИА «Новости» содержание публикации Vecernji List.

Сильно изменилась российская военная доктрина. Если Красная армия в годы Великой Отечественной войны добивалась побед над нацистами ценой больших потерь, то в современных российских Вооруженных силах ценится каждая человеческая жизнь, указывает автор. В то же время российская армия остается одной из самых больших в мире и абсолютным лидером по числу танков.

Автор статьи рассказывает о масштабных изменениях в ВС России, которые начались в 2012 году. В первую очередь, указывает он, речь идет о полной реорганизации структуры и командной цепочки сухопутных войск. «Это было только начало», – пишет издание. По словам автора, российская армия трансформировалась из структуры, обладавшей голой физической силой и полагавшейся на штык и пушечное мясо, в опытные, высокоэффективные и технологически продвинутые вооруженные силы.

От внимания Запада ускользнул целый ряд специфических областей, которые развивала Россия, готовясь к возвращению на мировую геополитическую арену, пишет автор публикации. Он обратил внимание на один из лучших в мире танков Т-14 «Армата», призванный укрепить основу сухопутных сил, а также новое семейство истребителей «Сухой», в том числе обладающих технологией стелс, которые могут на равных сражаться с американскими F-22 и F-35.

Особенно далеко, по оценке Vecernji List, Россия продвинулась в зенитно-ракетных системах. Автор выделяет комплекс С-400, способный контролировать воздушное пространство в радиусе 400 километров и которым не может противостоять американский ЗРК «Пэтриот» (Patriot).

Совершенствуется и артиллерия. Так, с новым поколением боезарядов российские ракеты не только значительно более разрушительны, но и обладают большей дальностью, чем западные аналоги, говорится в статье. Автор отмечает, что «россияне могут с безопасного расстояния нанести удар по позициям противника, оставаясь для него недосягаемыми».

Самый большой рывок, продолжает издание, Россия совершила в системах ведениях «боя будущего». Речь идет о радиоэлектронной борьбе, кибервойне и применении высокотехнологичных систем. Подразделения РЭБ являются «неотъемлемой частью любого соединения на уровне бригады». Они способны, например, заблокировать GPS-сигнал в районе боевых действий, а также нарушить коммуникацию и оказать психологическое воздействие на противника, указывает издание.

Кроме того, отмечается значительная роль беспилотников и спецподразделений для ведения боевых действий в Арктике и других регионах с тяжелыми условиями.

«Рост российской военной мощи не завершен, и это длительный процесс. Тем не менее уже сейчас ясно, что российские Вооруженные силы уже не неприглядная масса людей и пушечного мяса, а армия, которая может противостоять своим противникам на самом современном уровне и в том, что касается технологий, и в том, что касается оперативности», – заключает издание.

Учения «Восток-2018» прошли с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана.