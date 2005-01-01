F-35B нанесли первый в истории боевой удар

Американские истребители пятого поколения F-35B в ходе операции против Талибана в Афганистане нанесли первый в своей истории боевой удар, сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько военных источников.

По данным источников, удар нанесен в последние 24 часа. Атакованы были цели движения «Талибан» в Афганистане, передает РИА «Новости».

Модификация F-35B способна на вертикальную посадку, также она требует минимальную дистанцию для разбега.

В сентябре сообщалось, что Соединенные Штаты готовятся применить в Сирии новейшие американские истребители F-35B Lightning II.