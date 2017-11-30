Пентагон признал ненадежность самолетов F-35: Тысяча дефектов

Пентагон подготовил доклад, в котором говорится, что усилия, направленные на повышение надежности самолетов F-35 застопорились из-за многочисленных проблем.

Как передает Bloomberg со ссылкой на главу отдела Пентагона по войсковым испытаниям Роберта Белера, в докладе указано, что лишь 50% самолетов готовы к бою, причем это число не удается повысить с октября 2014 года.

Улучшения программного обеспечения выпускались 31 раз, что не помогло исправить ключевые недостатки, которых насчитывается порядка 1 тысячи, передает РИА «Новости».

Так, например, самолеты модификаций F-35B для Корпуса морской пехоты и F-35C для авианосцев нельзя заправлять в воздухе, а обнаруженные дефекты влияют на запуск ракет AIM-120 «воздух-воздух» и сброс боеприпасов «воздух-земля».

Кроме того, дисплей в шлеме пилота некорректно отображает данные, а система диагностики регулярно сообщает об отказе нормально функционирующих систем.

В Пентагоне заявили также, что для завершения растянувшейся разработки самолета, ему нужно пройти войсковые испытания, которые уже задерживаются на год.

При этом в ведомстве заявили, что намерены ускорить производство F-35, несмотря на то, что неполадки до сих пор не исправлены.

Напомним, ранее британские СМИ сообщали, что действительная цена на самые дорогие военные самолеты в истории намного выше заявленной из-за «скрытых издержек».