На Западе предсказали рост популярности Су-35 среди иностранных покупателей

Американский военный эксперт Дэйв Маджумдар уверен, что мощный истребитель российского производства Су-35С хорошо зарекомендовал себя в небе над Сирией и рост популярности самолета среди иностранных покупателей – лишь вопрос времени.

Маджумдар отметил, что истребитель Су-35С (Flanker-E) является самым мощным истребителем, который в настоящее время эксплуатируется в ВКС России, пишет The National Interest.

Как признает американский эксперт, машина обладает хорошими возможностями и предлагается на рынке вооружений по разумной цене.

В частности, российский истребитель высоко и быстро летает, несет огромную полезную нагрузку, что, в сочетании с передовым набором авионики, делает Су-35 чрезвычайно опасным противником для любого западного самолета.

Единственным конкурентом для российской машины, по словам американского эксперта, может стать истребитель пятого поколения F-22 Raptor.

Автор уверен, что рост популярности Су-35 среди иностранных покупателей по всему миру – лишь вопрос времени, особенно для тех стран, которые либо не хотят, либо не могут купить западные самолеты.

Полноценному триумфу и дальнейшему продвижению Су-35 на мировой арене, по словам американского эксперта, мешает лишь отсутствие поединка с вражеским самолетом, во время которого российская машина могла бы продемонстрировать весь свой потенциал.

Отметим, вопреки ожиданиям американских военных, F-22 Raptor «замечательно захватывается» в прицел Су-35.

Ранее на Западе Су-35 называли «ночным кошмаром» американских ВВС и «самым передовым» российским истребителем.