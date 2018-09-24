В Сети появилось фото «F-22 в прицеле Су-35»

В блоге, посвященном российской военной авиации, появилась фотография американского F-22 Raptor, якобы заключенного в прицел российского Су-35; фотография может быть свидетельством способности самолетов ВКС России бороться против американских истребителей-невидимок.

«На фото F-22 Raptor в прицеле нашего Су-35. В захвате. Да, 22-й хамил и был наказан после непродолжительного воздушного боя… Как видите, замечательно захватывается и стелс. Да, можем. Да, не всегда все получается, но если надо будет – сделаем», – говорится в блоге Fighter_bober в Instagram.

При каких обстоятельствах сделан снимок, не уточняется. Предположительно, это произошло в Сирии. Однако подлинность снимка вызывает некоторые сомнения.

Блог позиционирует себя как «хроники истребителя-бомбардировщика на пенсии», он посвящен российским боевым самолетам.

Между тем в августе американский журнал The National Interest поставил под сомнение способность российского истребителя Су-35 на равных бороться с американскими истребителями-невидимками пятого поколения F-22 и F-35.

В то же время американские СМИ сообщали, что встреча в небе над Сирией показала превосходство Су-35 над F-22.