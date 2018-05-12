NI оценил влияние передового российского истребителя на расстановку сил

Самолет Су-35 является самым передовым российским истребителем, считает обозреватель журнала The National Interest Закари Кек.

Кек анализирует перспективы появления Су-35 на вооружении народно-освободительной армии Китая, передает РИА «Новости».

По его мнению, Су-35 может изменить расстановку сил в регионе, где у Китая и азиатских партнеров США есть ряд разногласий по морским границам и зонам ответственности. Отмечается, что для Китая важны скоростные качества Су-35 и маневренность самолета: он быстрее американского F-35 и способен атаковать под различными углами.

Также Кек отметил, что дальность полета Су-35 позволит Пекину решить проблему полноценного патрулирования вод обширного Южно-Китайского моря.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия заключила контракт на поставку 24 самолетов СУ-35 в Китай. Первая партия из четырех самолетов была поставлена до 25 декабря 2016 года. Вторая партия из 10 машин – в декабре 2017 года. Оставшиеся 10 самолетов Китай получит в 2018 году.

Интерес к самолету проявили и другие страны. В марте сообщалось, что Россия и Катар ведут переговоры о возможных поставках истребителей Су-35. В апреле Пакистан финализировал контракт на закупку 54 истребителей Су-35.