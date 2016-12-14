Су-35 назвали «ночным кошмаром» американских ВВС

Американское издание National Interest посчитало российский истребитель Су-35, поступивший на вооружение китайских ВВС, ночным кошмаром и головной болью американской авиации в Азии.

Издание называет Су-35 (по кодификации НАТО – Flanker-Е+) одним из самых боеспособных истребителей ВВС Народно-освободительной армии Китая. Эксперты подтверждают, что самолеты этого типа значительно укрепляют силы Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает РИА «Новости».

Также основной опасностью для США и их союзников National Interest называет китайскую ракету PL-15 класса «воздух-воздух», которая может устанавливаться на Су-35.

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++ Россия и Китай подписали в 2015 году. Первая партия из четырех самолетов была поставлена до 25 декабря 2016 года. Вторая партия из 10 машин – в декабре 2017 года. Оставшиеся 10 самолетов Китай получит в 2018 году.

В мае обозреватель журнала The National Interest Закари Кек назвал самолет Су-35 самым передовым российским истребителем.