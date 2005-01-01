Лукашенко рассказал о тяжелых переговорах с Путиным

Российско-белорусские переговоры в Сочи были тяжелыми, но результативными, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что большую часть встречи общался один на один с российским лидером Владимиром Путиным.

«Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», – приводит его слова БелТА.

Лукашенко рассказал, что в Сочи обсуждался вопрос рефинансировании белорусского долга в 1 млрд долларов. Он отметил, что не увидел у российской стороны «отторжения» по данному вопросу.

Кроме того, по словам белорусского президента, на переговорах обсуждалось политическое взаимодействие и украинская тема. «В очень позитивном ключе был диалог», – сказал он.

Он уточнил, что обсудил с Путиным взаимоотношения России и Белоруссии в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и дальнейшее строительство Союзного государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи выразил уверенность, что Москва и Минск смогут разрешить все имеющиеся в их отношениях проблемы до конца 2018 года.