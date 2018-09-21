Лукашенко назвал срок решения проблем в отношениях России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность, что Москва и Минск смогут разрешить все имеющиеся в их отношениях проблемы до конца 2018 года.

Лукашенко заметил, что эти вопросы «не такие сложные, хотя с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки», передает ТАСС.

Президент Белоруссии заявил, что его страна «четко выполняет свои обязательства».

По его словам, Москва и Минск уже прошли большой путь навстречу друг другу в решении проблем в области сельского хозяйства и нефтегазовой сферы. «Думаю, что просто нужно принимать решения», – заключил Лукашенко.

Владимир Путин со своей стороны выразил намерение сверить часы по остающимся спорным вопросам в области сельского хозяйства и энергетики с учетом изменений, произошедших в белорусском правительстве. Он отметил, что необходимо поставить «некоторые точки над «и» в этих сферах.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прогнозировал, что переговоры Путина и Лукашенко будут продолжительными и насыщенными. Он напомнил, что белорусский президент прибыл в Сочи с рабочим визитом. «Вопросов на повестке дня много, потому что отношения двух союзных государств очень насыщенны и многовекторны», – приводит его слова РИА «Новости».

В переговорах с российской стороны принимают участие премьер-министр Дмитрий Медведев, первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, а также посол России в Минске, спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаил Бабич. С белорусской стороны – глава правительства республики Сергей Румас, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко, Михаил Русый, министр иностранных дел Владимир Макей.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее заявлял, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко с участием правительств двух стран будут острыми.