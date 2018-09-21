Дипломаты в Гааге и Берне не стали комментировать «арест» Петрова и Боширова

Российские посольства в Гааге и Берне не комментируют информацию СМИ о том, что российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, ранее находились под арестом в Нидерландах.

«Мы эту тему не комментируем», – передает РИА «Новости» слова представителя посольства России в Нидерландах.

Посольство в Швейцарии также воздержалось от комментариев.

Ранее международная группа расследователей Bellingcat заявила, что Петров и Боширов якобы были задержаны прокуратурой Нидерландов на пути в лабораторию швейцарском городе Шпиц, которая, в частности, помогает в расследовании химатаки в Сирии и отравлении Скрипалей.

Напомним, в России опровергали заявления о задержании и высылке российских граждан из Нидерландов. Так, глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что эта страна не передавала каких-либо данных о высланных «русских шпионах», и назвал сообщения об этом «вбросами».

Российское посольство в Швейцарии назвало ситуацию абсурдной. Депутат Госдумы Андрей Луговой в комментарии для газеты ВЗГЛЯД назвал данные об очередных «русских шпионах» манией преследования.

Во вторник послов Швейцарии и Нидерландов вызвали в МИД из-за «шпиономании».