Президент Чехии предупредил о новом экономическом кризисе

Президент Чехии Милош Земан во время встречи с немецкими промышленниками в Берлине заявил о вероятности начала нового мирового экономического кризиса.

«У меня есть опасения, что придет новый мировой экономический кризис, потому что любой мировой экономический кризис бывает вызван глупостью политиков и глупостью банкиров. Первая же лекция в любом серьезном экономическом учебнике гласит: избегайте протекционизма, избегайте санкций, избегайте пошлин. Парадоксально, что некоторые политики не прочитали даже эту первую лекцию», – сказал чешский лидер.

На встрече Земан посоветовал представителям крупных фирм инвестировать в промышленность Чехии. По словам президента, именно она сейчас является одной из самых безопасных в мире, сообщает РИА «Новости».

Ранее американские СМИ уже писали о грядущем мировом экономическом кризисе, а миллиардер из США назвал его предположительные сроки.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил россиян о том, что следующие шесть лет будут для российской экономики очень непростыми из-за санкций, расширения торговых войн и усиления протекционизма в мире.