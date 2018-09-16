Американские СМИ предсказали новый финансовый кризис

Глобальный финансовый кризис 2008 года породил обстановку общего недоверия и раздора, и теперь это может вылиться в следующую мировую экономическую катастрофу, считают обозреватель NYT Эндрю Соркин и главред The Economist Занни Беддос.

«Меня беспокоит атмосфера недоверия, созданная как раз в результате того кризиса. И я имею в виду не только появившееся в США недоверие к правительству, государственным институтам, элитам и самой идее о том, что хоть в чем-то могут существовать эксперты, – хотя это само по себе уже является проблемой, – но еще и популизм и национализм, возникший не только у нас, но повсюду», – передает слова Соркина RT.

Он добавил, что о финансовом кризисе теперь говорят не в контексте банковской системы, а в контексте муниципальных образований, городов, регионов и целых стран. И важны отношения с союзниками и торговые конфликты, отметил Соркин.

«А вдруг китайцы в какой-то момент скажут: «Знаете что, а нам что-то больше не хочется покупать ваши облигации по таким ценам»? Вдруг наши союзники заявят: «Мы вам больше не доверяем так, как раньше»? И если и будет еще что-то большое, то, на мой взгляд, это скорее всего приблизит что-то подобное», – сказал он.

Беддос добавил, что «кредо либерально-демократического строя» оказалось в опасности внутри своих границ из-за «подъема популизма и национализма», а также в связи с ростом экономики Китая, которая «станет крупнейшей в мире в XXI веке и при этом является глубоко антилиберальной».

«Честно говоря, меня также тревожит и еврозона, которая представляет собой одну из так по-настоящему и не исправленных областей, пораженных кризисом 2008 года – эту проблему лишь активно заминали и заминают. Ну а третья вещь, о которой я хотела бы вам рассказать – это, наверное, невероятно сильный рост долларовых займов вне США, а этот рост последние несколько лет сохраняется очень интенсивным. В нынешней обстановке, когда доверия и желания работать вместе стало меньше, меня это очень тревожит», – заявил Беддос.

Накануне ведущий экономист аналитического агентства Smith's Research & Gradings Скотт МакДоналд заявил, что мировой экономикой финансовый кризис 2008 года, которому в субботу, 15 сентября, исполняется 10 лет, может повториться.