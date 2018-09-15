Американский экономист предсказал повторение мирового кризиса

Мировой экономикой финансовый кризис 2008 года, которому в субботу, 15 сентября, исполняется 10 лет, может повториться по ряду причин, заявил ведущий экономист аналитического агентства Smith's Research & Gradings Скотт МакДоналд.

МакДоналд сказал РИА «Новости», что причинами повторения мирового экономического кризиса могут стать раздутый суверенный и корпоративный долг, утрата доверия инвесторов, а также компании новой волны, которым неизвестны принципы работы «медвежьего» рынка.

«Мы, возможно, не увидим повторения череды банкротств ипотечных банков и того, что за этим последовало», – допустил он, отметив, что сумма государственного долга растет в США, Великобритании, Японии и Италии. По его словам, этот процесс не остановить, рост критической массы долговой нагрузки продолжается.

Большие долги, продолжил эксперт, накопили корпорации на развивающихся рынках. «Когда ставки повышаются, они попадают под еще большее давление. Ключевой фактор для рыночного роста – уверенность инвесторов», – сказал экономист, пояснив, что в настоящее время это доверие базируется на том, что американская экономика быстро растет и что торговые сделки будут заключены. Однако доверие инвесторов легко пошатнуть, уверен он.

Если торговые войны выйдут из-под контроля, политика ужесточения в области повышения ставок ФРС усложнит доступ к финансированию, в этом случае будет создана серьезная угроза для нового кризиса, подобного 2008 году, подчеркнул МакДоналд.

Он считает, что следующий мировой экономический кризис будет связан с новыми технологиями и небанковскими финансовыми учреждениями, многие из которых управляются дерзкими и смелыми молодыми менеджерами, которые прежде не сталкивались с «медвежьим» рынком (состояние рынка, при котором падают цены на ценные бумаги, а широко распространенный пессимизм становится самоподдерживающимся).

Напомним, в ночь на понедельник 15 сентября 2008 года банк Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о банкротстве и просьбой о защите от кредиторов. Банкротство четвертого по величине американского инвестиционного банка Lehman Brothers стало отправной точкой мирового финансового кризиса, впоследствии переросшего в глобальную рецессию. Его возникновение обычно связывают с рядом факторов: общей цикличностью экономического развития и кризисом на ипотечном рынке США в 2007 году.

Ране бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, возглавлявший лейбористское правительство Соединенного Королевства в 2007-2010 годах, выступил с предупреждением о приближении нового мирового кризиса.