Экс-премьер Британии предупредил о приближении нового мирового кризиса

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун, возглавлявший лейбористское правительство Соединенного Королевства в 2007-2010 годах, в период последнего глобального финансово-экономического кризиса, выступил с предупреждением о приближении нового мирового кризиса.

Браун выразил мнение, что мир находится под угрозой скатывания в новый кризис, передает ТАСС.

По его словам, во время следующего кризиса «утрата доверия в финансовом секторе найдет свое отражение в утрате доверия между правительствами», поскольку страны мира вернулись к эпохе национальной разобщенности, породившей протекционизм и популизм.

Экс-премьер Британии отметил, что в таких условиях взаимодействие правительств и центробанков, которое наблюдалось в 2008 году, уже выглядит нереальным, ведь стороны будут заниматься лишь возложением вины друг на друга.

Кроме того, бывший британский премьер-министр предположил, что при выработке общей антикризисной политики Китай может отказаться пойти на встречу Западу, как это было десять лет назад, из-за торговых войн и протекционизма президента США Дональда Трампа.

«Необходимо резкое пробуждение в связи с нарастанием рисков, но мы сейчас находимся в мире, лишенном лидеров», – заявил Браун в интервью лондонскому изданию The Guardian.

Напомним, в августе российский Минфин дал прогноз о новом глобальном экономическом кризисе.