Американский миллиардер назвал срок наступления нового мирового кризиса

Миллиардер из США, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио рассказал о том, что новый финансовый кризис наступит в ближайшие два года.

Он рассказал о делении экономического цикла на несколько стадий. В ходе первой наряду с доходами от производства и стоимостью активов растут долги. Из-за долгов центробанки ужесточают денежно-кредитную политику. После этого, по словам миллиардера, практически до нуля опускаются процентные ставки, а экономика входит в стадию депрессии, Центробанки начинают скупать активы.

«По-моему, период, в котором мы находимся, очень напоминает 30-е годы прошлого века», – рассказал Далио, вспомнив мировую экономическую обстановку во время Великой депрессии.

Миллиардер отметил, что в такой ситуации еще сильнее увеличивается разница между бедными и богатыми, пишет РИА «Новости».

Ранее повторение мирового финансового кризиса 2008 года предсказал бывший премьер Великобритании, а в американском аналитическом агентстве рассказали о причинах повторения кризиса.