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Путин обратил внимание на скромную рождаемость в Тульской области
Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 июля, провел в Кремле встречу с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым. Президент и глава региона говорили о низкой рождаемости в Тульской области и проектах по поддержке многодетных семей.
Глава государства провел рабочую встречу с руководителем региона в Кремле, передает ТАСС. В ходе беседы обсуждалась демографическая обстановка и меры поддержки семей.
«Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости», – указал Путин. Губернатор подтвердил слова президента и сообщил, что власти активно работают над решением этой проблемы.
Миляев отметил, что в регионе реализуется стратегия «Тульская область – территория семейного счастья». По его словам, руководство стремится закрепить в обществе образ многодетности и традиционных ценностей. Также ведется работа по улучшению городской среды, чтобы стимулировать жителей создавать семьи.
Предыдущая двусторонняя встреча Путина и Миляева состоялась в августе 2024 года. Тогда обсуждались социально-экономическая ситуация, поддержка участников специальной военной операции и помощь в восстановлении Мариуполя. Кроме того, они регулярно видятся на заседаниях Совета по развитию спорта, где губернатор возглавляет профильную комиссию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с губернатором Тульской области.
В мае российский лидер призвал руководителя Мордовии Артема Здунова работать над улучшением демографической ситуации.
В конце прошлого года Владимир Путин признал недостаточность существующих мер поддержки рождаемости в стране.