Тарасенко поддержал решение по отмене результатов выборов в Приморье

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает отмену результатов региональных выборов губернатора честной, напомнив, что он и ранее выступал за это решение.

Тарасенко заявил, что «изначально был за то, чтобы отменить итоги второго тура выборов в Приморском крае», так как было «слишком много жалоб, а все должно быть честно и порядочно», передает ТАСС.

Потому «отмена результатов выборов – это честно», считает врио губернатора Приморья.

Он подчеркнул, что пришел в край работать, а не заниматься интригами.

В пресс-службе краевой администрации сообщили, что Тарасенко пока остается в должности врио губернатора региона.

Напомним, краевой избирком признал недействительными выборы в Приморье. Накануне с такой рекомендацией выступила Центральная избирательная комиссия (ЦИК); Кремль также поддержал требование ведомства.

Новые выборы в регионе состоятся не позднее 16 декабря. Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко заявил, что примет в них участие. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также заявил, что компартия будет участвовать в новом голосовании.

Напомним, по итогам второго тура выборов губернатора в Приморье впереди оказался Тарасенко. Однако после голосования избирательная комиссия получила больше 80 жалоб и обращений, большинство из которых были связаны с сообщениями о подвозе и подкупе в пользу кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Ищенко в попытке захватить власть.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему в Приморье отменили результаты голосования.