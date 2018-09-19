Правительство предложило увеличить МРОТ

Правительство предложило с 1 января 2019 года увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 11,28 тыс. рублей.

«Проектом федерального закона «Об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года» предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года», – цитирует РИА «Новости» финансово-экономическое обоснование законопроекта.

Проект рассматривается в рамках российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Предложено повысить МРОТ в 2019 году на 117 рублей (рост на 1,048%) к уровню 1 мая 2018 года. Учитывая применение районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате МРОТ вырастет от 117 рублей в центральных и южных районах до 351 рубля в Чукотском автономном округе.

Повышение МРОТ потребует из бюджета 5 млрд рублей на повышение зарплат в бюджетной сфере, а дополнительные расходы реального сектора экономики составят 13,7 млрд рублей.

На заседании трехсторонней комиссии вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 января 2019 года максимальный размер пособия по безработице составит 8 тыс. рублей, передает ТАСС.

«С 1 января 2019 года минимальный размер пособия по безработице возрастает с 850 рублей до 1900 рублей. Что касается максимального размера, то он с 4,9 тыс. рублей возрастает до 8 тыс. рублей», – сказала она.

В мае в Госдуме предлагали установить МРОТ на уровне 40% средней зарплаты в России.

Напомним, с 1 мая уровень МРОТ в России был увеличен до прожиточного минимума и составил 11 тыс. 163 рублей.