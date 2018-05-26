МРОТ предложили привязать к средней зарплате

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предложено установить на уровне 40% средней зарплаты в России. Такой законопроект разрабатывают в комитете по соцполитике Госдумы.

«Есть подходы, прописанные, в частности, в рекомендациях Международной организации труда и Международного валютного фонда, что минимальная зарплата должна составлять порядка 40% от средней по стране. Мы сейчас работаем над текстом о поэтапном доведении МРОТ до отметки в 40% от официальной средней зарплаты», – уточнил депутат Олег Шеин, передает RT.

Напомним, с 1 мая уровень МРОТ в России был увеличен до прожиточного минимума и составил 11 тыс. 163 рублей. Согласно опросу ВЦИОМ, 70% работников не ожидают увеличения зарплаты в связи с этим.

По подсчетам ЦБ, повышение МРОТ при прочих равных условиях, увеличит зарплаты на 2,3-4,5%. В целом рост зарплат в госсекторе в среднем за 2018 год, по оценкам Банка России, может составить около 13-15% по сравнению с 2017 годом.