Россияне рассказали об ожиданиях от повышения МРОТ

Свыше 80% россиян слышали о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России, но 70% работников не ждут роста окладов, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С 1 мая уровень МРОТ в России был увеличен до прожиточного минимума и составил 11 тыс. 163 рублей.

Как показал опрос, о повышении МРОТ слышали 83% россиян, передает РИА «Новости».



«Работающие граждане в большинстве своем (70%) не ожидают роста окладов в связи с повышением МРОТ. Незначительный рост предполагают 19%, существенное увеличение зарплаты – 3%», – говорится в результатах опроса.



При этом 26% опрошенных сообщили, что знают законодательно установленный МРОТ в своем регионе, 44% – имеют общее представление, но точную сумму назвать не смогли, а 30% не знают размер минимальной зарплаты.



По данным опроса, 45% респондентов заявили, что необходимый размер прожиточного минимума в их населенном пункте должен составлять от 10 до 20 тыс. рублей в месяц на одного человека, а 29% заявили, что он должен быть от 20 до 30 тыс. рублей.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 20-21 мая 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, с 1 минимальный размер оплаты труда в России повысился с 9 489 рублей в месяц до 11 163 рублей, что равно величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал прошлого года. Доходы должны вырасти сразу у 4 млн россиян.