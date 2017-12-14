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1 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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          В России 1 мая значительно вырос минимальный размер оплаты труда

             1 мая 2018, 11:38
          Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
          Текст: Олег Москвин

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          Со вторника минимальный размер оплаты труда в России повышается с 9 489 рублей в месяц до 11 163 рублей, что равно величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал прошлого года. Доходы должны вырасти сразу у 4 млн россиян.

          «Я радуюсь этому. Я являюсь авторов всех законов РФ, которые повышали минимальный размер оплаты труда. И всегда мы стремились к тому, чтобы МРОТ равнялся прожиточному минимуму», – сказал газете ВЗГЛЯД Валерий Рязанский, председатель социальной платформы партии «Единая Россия», глава комитета Совета Федерации по социальной политике, лидер Союза пенсионеров России. Он назвал повышение МРОТ (минимальный размер оплаты труда) до уровня прожиточного минимума событием, к которому страна шла почти 17 лет.

          «Только с 1 мая этого года, что называется, созрели все условия – и социально-экономические, и политические, и бюджетные, – сказал он. – Мы можем говорить о том, что пройдена эта определенная веха в социально-экономической жизни страны».

          По мнению Рязанского, теперь повысится зарплата большого количества работников бюджетной сферы, малого бизнеса, выйдет из тени зарплата работников малого и среднего бизнеса, пополнится налоговая база за счет налога на доходы физических лиц, местных налогов. «Это полезное и нужное действие со стороны государственной власти. Это очень полезный и нужный аргумент в развитии экономики России», – подчеркнул сенатор.

          По словам Рязанского, в дальнейшем при увеличении прожиточного минимума будет одновременно повышаться МРОТ.

          «Остается выполнить самые главные условия: найти эти средства в экономике, решить проблемы регионов, у которых вводятся дополнительные коэффициенты к заработной плате и процентные надбавки, установленные на федеральном уровне. Также к этому решению нужно приспособить работу малого бизнеса. Однако уже сейчас ясно, что выравнивания МРОТ и прожиточного минимума социальная и бюджетная сфера только выигрывают», – заявил он.

          Положительно оценила факт того, что МРОТ стал равен прожиточному минимуму и эксперт Общероссийского народного фронта Светлана Бессараб.

          «Это шаг по направлению к социальной справедливости. Теперь надо перейти к пересчету минимальной потребительской корзины, чтобы повысить МРОТ уже исходя из реальной потребности человека», – отметила она в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

          «Допустим, во Франции включают в минимальную потребительскую корзину уход за волосами и животными, в Англии – услуги садовника. Нам нужно хотя бы включить в этот показатель оплату интернета, чтобы, утрируя, минимальная потребительская корзина не включала в себя только гречку и коммунальные услуги. Сам набор продуктов, включающих в нее, надо пересмотреть в сторону увеличения мяса, рыбы, уходя от таких показателей, как крупы и овощи», – сказала Бессараб.

          Как сообщила пресс-служба «Единой России», замсекретаря Генсовета «ЕР» Ольга Баталина отметила, что доведение МРОТ до прожиточного минимума является долгожданным решением,

          «Добиться единого понимания по этому вопросу с работодателями и профсоюзами не удавалось долгие годы», – напомнила она. 

          По словам Баталиной, МРОТ будет ежегодно индексироваться. «Сейчас заработную плату в минимальном размере получают три миллиона человек, половина из которых работает в бюджетном секторе. Во многих бюджетных организациях оклад привязан к величине МРОТ. Поэтому такие работники в любом случае почувствуют себя увереннее: их ждет обязательное повышение заработной платы. Согласно подсчетам Банка России, зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год поднимутся на 14%», – подчеркнула замсекретаря Генсовета. 

          Координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда», зампред комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Михаил Терентьев указал на то, что повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума отразится и на сотрудниках общественных организаций инвалидов.

          «Хотелось бы обратить внимание на общественные организации инвалидов, которые во многом выполняют государственные функции. Им придется изыскать дополнительные ресурсы по приведению зарплаты низкооплачиваемых сотрудников в соответствии с МРОТ», – отметил парламентарий.

          Приветствует это решение и член того же комитета Госдумы Татьяна Сапрыкина.

          «На мой взгляд, это очень справедливо, что МРОТ стал равен размеру прожиточного минимума трудоспособного населения. С социально-экономической точки зрения это очень важно, – сказала депутат газете ВЗГЛЯД. – Этого не было никогда, это выравнивание законодательной нормы, прописанной в Трудовом кодексе. Профсоюзы этого добивались. Это знаковый закон для нас, седьмой Думы».

          «Это справедливое решение, которое, в частности, говорит о социально-экономической готовности государства реализовать его. Наша страна перешагнула самые трудные времена экономического кризиса и может пойти на такой обдуманный, взвешенный, но очень значимый для россиян шаг», – считает парламентарий.

          Как и Рязанский, Сапрыкина указала на то, что данное решение направлено на декриминализацию заработных плат. «Работодатель должен будет «на бумаге» выплатить человеку обоснованную, не менее МРОТ, заработную плату, от которой в конечном итоге будут зависеть все выплаты, например, по больничному листу, по беременности и родам и другие», – пояснила депутат.

          Доведение минимального размера оплаты труда  до прожиточного минимума – это еще один шаг последовательной политики государства, направленной на повышение доходов населения и качества жизни наших граждан, заявила член Центрального штаба ОНФ, руководитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, которую цитирует сайт ОНФ.

          «По инициативе президента России Владимира Путина Госдумой принято очень важное решение – повышение МРОТ до прожиточного минимума. Такая серьезная мера принята впервые в истории современной России. С 2013 года МРОТ вырос почти в два раза, как извест­но, с 1 мая он составит 11 163 руб», – отметила Савастьянова.

          По ее словам, это изменение коснется миллионов человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере.

          «Новый порядок расчета МРОТ существенно повлияет на бюджеты 38 регионов, где существуют районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плат­е, поэтому они получат дополнительную помощь из резервного фонда правительства РФ, что, несомненно, важно»», – добавила Савастьянова.

          Напомним, повышение МРОТ с 1 мая приведет к увеличению зарплаты до этого уровня почти у 4 млн работников, из которых около 1,6 млн человек заняты в бюджетной сфере, сообщили ранее в Минтруде.

          Президент Владимир Путин в январе во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода пообещал довести МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а уже с 1 мая текущего года.

          По мнению директора Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Лилии Овчаровой, которое она ранее высказала ТАСС, решение о повышении МРОТ своевременное и правильное, учитывая стремление страны к росту производительности труда и повышению уровня доходов населения. По оценке Минтруда, с повышением МРОТ прибавку к зарплате получат сразу 4 млн сотрудников по всей стране, из них около 1,6 млн - это работники бюджетной сферы. Также необходимость увеличения МРОТ подтолкнет работодателей к перераспределению фонда оплаты труда и к модернизации производства, считает Овчарова.

          Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева уверена, что уравнивание МРОТ и прожиточного минимума трудоспособного населения – мера очевидная и понятная. Работающий человек, по ее убеждению, не должен попадать в категорию бедных.

          «Мы очень рассчитываем на снижение количества людей, кто живет за чертой бедности. И это тема, связанная с работающими бедными, она будет частична решена», - сказал глава Минтруда Максим Топилин, выступая ранее на генсовете Федерации независимых профсоюзов России.

          Как известно, прожиточный минимум – это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы. Сегодня в России есть прожиточный минимум для трудоспособного человека, для пенсионера и для ребенка.

          МРОТ – это минимальный размер зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц. Работодатель не вправе платить меньше, за это его могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности.

          Кроме того, от МРОТ зависит размер больничных, пособий по беременности и родам для тех, у кого отсутствовал заработок либо он был ниже МРОТ.

          Увеличение МРОТ положительно скажется на тех, кто получает минимальное пособие по беременности и родам, рассказали ранее в пресс-службе Фонда социального страхования. Если до 1 мая 2018 года размер декретных за 140 календарных дней составлял около 44 тыс. рублей, то с 1 мая он увеличится до 51 тыс. рублей, сообщили в фонде.

          Кроме того, с 1 мая увеличится минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Если с 1 февраля 2018 он составлял 3,1 тыс. рублей в месяц, то теперь - 4,4 тыс. рублей. В Фонде социального страхования добавили, что если пособие было назначено до 1 мая 2018 года, то увеличение МРОТ никак не повлияет на его размер.

          В Минтруде обещают, что следующая индексация МРОТ запланирована с 1 января следующего года. «В третьем квартале 2018 года Минтруд подготовит законопроект, который определит минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года.


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