ЦБ спрогнозировал значительный рост зарплат бюджетников

Заработок сотрудников бюджетных организаций в России в 2018 году может вырасти на 13-15% по сравнению с 2017 годом.

«С 1 мая МРОТ будет повышен до 11,1 тыс. рублей, что добавит к росту зарплат еще 1,5-2,9%. Значит, по итогам года повышение МРОТ, при прочих равных условиях, увеличит зарплаты на 2,3-4,5%», – говорится в исследовании «О чем говорят тренды», опубликованном на сайте ЦБ.

Рост зарплат в госсекторе в среднем за 2018 год, по оценкам Банка России, может составить около 13-15% по сравнению с 2017 годом. Однако в 2019 году рост снизится до уровня индексации по инфляции (4%), если не начнут реализовываться другие программы повышения оплаты труда, считают эксперты.

При этом в целом в текущем году рост номинальных заработных плат может превысить 10%, способствуя росту реальных располагаемых доходов населения.

В марте Минтруд объяснил повышение зарплат бюджетников. Существенное повышение зарплат российских бюджетников связано с достижением показателей, заложенных в «майских указах» президента.