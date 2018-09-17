Британские ученые создадут для армии США нарушающий законы физики двигатель

Ученые из британского университета Плимут собираются создать двигатель, нарушающий законы физики, разработка ведется на деньги гранта от Управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA).

На разработку двигателя, не нуждающегося в топливе, американские военные уже потратили 1,3 млн долларов, сообщается на сайте университета.

В течение первых 18 месяцев ученые будут разрабатывать предсказуемую теоретическую модель. Затем планируется провести несколько экспериментов в Германии и Испании, чтобы проверить результаты исследований.

В 2017 году СМИ сообщали о новой разработке китайских ученых. Утверждалось, что специалисты создали рабочий образец двигателя EmDrive, при работе которого генерируется тяга, которую невозможно объяснить законом сохранения энергии.