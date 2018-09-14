Дания предложила Украине купить три противоминных корабля

Правительство Дании готово продать Украине три противоминных корабля, сообщает Стокгольмский институт изучения проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).

«Стоимость этих кораблей оценивается в 102 млн евро», – пишет «Украинский милитаристский портал».

Скорее всего, имеются в виду Standard Flex 300 MCM (модернизированная версия Standard Flex 300), которых построено всего четыре: Havkatten (P552), Laxen (P553), Makrelen (P554) и Storen (P555). В начале 2010-х годов их вывели из состава ВМС Дании. В 1985–1996 годах построено 14 Standard Flex 300, передает РИА «Новости».