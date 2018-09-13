Захарова назвала обвинения Британии в адрес Петрова и Боширова недопустимыми

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым обвинения, которые в Британии в рамах дела Скрипалей выдвинули в адрес россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Я считаю совершенно недопустимым обвинять людей во лжи через 30-40 минут после того, как они сделали такие признания», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что Петров и Боширов попросили защиты у СМИ и обратили внимание, что их имена опорочены в мировом масштабе. «Они чувствуют себя, сказать «дискомфортно» – это ничего не сказать», – добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она сообщила, что МИД рассмотрит просьбу Петрова и Боширова о каком-либо содействии, если у них будет желание обратиться в Министерство. Захарова отметила, что обращение можно направить публично, «как сейчас модно делать», так и через раздел «Обращения граждан» или написать на электронную почту ведомства.

Напомним, Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян, в котором попросили защиты в связи с обвинениями в «отравлении» Скрипалей. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», заявили, что не работают в ГРУ, и указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

Интервью стало предметом горячих дискуссий в социальных сетях. Оценку рассказу Петрова и Боширова дали ветеран разведки Михаил Любимов, юрист Дмитрий Лабин и генерал МВД Владимир Ворожцов. Поведение мужчин проанализировала физиогномист Светлана Филатова.