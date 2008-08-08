Генерал объяснил, почему Петров и Боширов непригодны на роль ликвидаторов

Сам факт их приезда вдвоем из Москвы и обратно на 100% гарантирует, что это не сотрудники спецподразделения, присланные для ликвидации, – сказал газете ВЗГЛЯД генерал Владимир Ворожцов, комментируя интервью подозреваемых Лондоном по «делу Скрипалей».

«Сложившаяся международная практика, а наиболее известна израильская практика ликвидации террористов, всегда состоит в том, что ликвидаторы прилетают не из той страны, которую они представляют, не с паспортами этой страны», – рассказал член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов.

По его словам, профессиональные ликвидаторы никогда не останавливаются в отелях, а живут в специально забронированных или снятых помещениях. Они передвигаются не на общественном транспорте, а на арендованных или приобретенных автомобилях.

«И вылетают из страны после выполнения задания раздельно в разные страны, а не в страну предназначения», – отметил Ворожцов.

После интервью Боширова и Петрова генерал еще больше убедился в том, что оба эти человека не тянут на роль ликвидаторов, в чем их обвиняет Великобритания.

Владимир Ворожцов отметил, что специалисты, которые выполняли бы задание по ликвидации, «просто объективно не могли бы работать столь непрофессионально», как это преподносят в Англии.

Как известно, Лондон обвиняет россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на Скрипалей. Имена подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери были названы Лондоном на минувшей неделе. В интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян подозреваемые признали себя в опубликованных Лондоном фото и рассказали, что действительно были в Солсбери 3 марта – они отправились туда как туристы.

По словам генерала, он еще больше убедился в том, что Боширов и Петров не проявляют показателей высокой профессиональной подготовки сотрудников спецслужб.

«Безусловно, британская сторона не поверит в это и будет делать все, чтобы доказать свою версию. Без нее Британия оказывается в состоянии сложнейшего внутриполитического кризиса», – считает Владимир Ворожцов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг россияне Александр Петров и Руслан Боширов впервые прокомментировали выдвинутые против них обвинения. Оба признались, что им страшно, и попросили защиты. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях. Однако в британском МИД заявления Боширова и Петрова уже назвали «лживыми».