Кабмин предложил запретить военным размещать в сети личную информацию

Правительство внесло в Государственную думу законопроект об ответственности военных за разглашение личной информации.

«Военнослужащим запрещается размещать в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих (военнослужащих - иностранных гражданах), позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность», – говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте Госдумы.

Согласно документу, военным также нельзя раскрывать информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, воинских частях, месте их дислокации.

«Указанная норма является формально определенной, точной, не допускающей произвольного применения, так как затрагивает исключительно ограничение на распространение информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих либо деятельностью воинских частей и организаций, не относит указанную информацию к категории «информации ограниченного доступа», – говорится в пояснительной записке.

За нарушение запрета на разглашение информации каждый военнослужащий «может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира».

Отмечается, что при разработке законопроекта учитывался зарубежный опыт.

Во вторник документ был зарегистрирован и направлен председателю Госдумы для рассмотрения.

В феврале сообщалось, что Минобороны может запретить использование смартфонов российскими военными.