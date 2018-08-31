Посол России ответил на обвинения в причастности Москвы к убийству Захарченко

Посол в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия» заявил, что России невыгодна гибель лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«Могу однозначно сказать, что, разумеется, это нам ни в коем случае не выгодно», – сказал Антонов, передает РИА «Новости».

Ранее руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что смерть Захарченко может быть выгодна Москве.

«У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь, связанным с перераспределением бизнеса. Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней», – сказал он.

В пятницу в ресторане «Сепар» на улице Пушкина, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Сообщалось, что погиб один человек, трое пострадали. Позднее СМИ сообщили, что Захарченко получил смертельное ранение, после чего поступила информация о гибели главы ДНР.