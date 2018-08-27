Основатель Pink Floyd попал в базу «Миротворца»

Британский рок-музыкант, основатель и лидер легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Данные Уотерса опубликованы в разделе «Чистилище», передает УНИАН.

Ранее в понедельник Уотерс, концерты которого запланированы в России на конец августа, выступил против демонизации Москвы и заявил, что считает организацию «Белые каски» фейковой. Он также заявил, что Россия не причастна к ситуации на Украине, а до гражданской войны страну довели США.

Музыкант Алексей Кортнев согласился с Уотерсом, отметив, что в современном мире воевать с применением тяжелого вооружения могут только сумасшедшие.